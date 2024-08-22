看護偷接第2份工！室外28°C鎖病患在車　「高溫燜烤6hrs」活活熱死

▲55歲看護英奇因偷接第二份工作，將有特殊需求的男子留在車上，害男子在高溫中活活熱死。（組圖／翻攝自警方、VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國北卡22歲男子巴茨（Dontarious Batts）因被看護留在炎熱車內數小時不幸死亡。警方表示，這名看護在事發當時偷偷溜到了另一處工作，所以才導致悲劇發生，而肇事的看護目前也因過失殺人罪被拘留。

《紐約郵報》引述當地警方指出，巴茨是一名有特殊需求的男子，長期聘請英國全民醫保的看護協助他的生活。事發當天，55歲的看護英奇（Rogers Lee Inge Jr.）本應負責照顧巴茨，但不負責任的他竟同時也接了另一份工作，於是他便在上午8時將巴茨帶到他的第二個工作地點克利夫蘭高中（Cleveland High School）。

英奇將巴茨留在車上後，關閉引擎，並將車窗打開，然後就獨自到校園去工作。2個小時後，英奇回到車上檢查狀況，確認巴茨沒事後，便繼續返回學校工作。據WRAL報導，巴茨在炎熱的中午被留在了車上6小時，直到英奇在下午4時17分再度上車，才發現巴茨已失去意識。

英奇立即載巴茨到附近的消防站，並在路上報警，但他抵達消防站時，救援人員卻宣告巴茨已經死亡。由於事發當天的氣溫達攝氏28度，車內溫度可在短時間內飆升至危險水準，因此警方認為，巴茨可能因長時間暴露在高溫環境下而死。英奇隨後被控過失殺人罪，並被拘留在約翰斯頓郡監獄（Johnston County jail）。