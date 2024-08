德國牧羊犬已離世！男主人用「愛犬號碼」買彩券　中160萬元大獎

▲男子用已故寵物犬號碼中獎。(圖/翻攝自Ohio Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國俄亥俄州一名男子用已故愛犬的狗牌號碼去買Pick 5彩券,沒想到開獎發現中了5萬美元獎金(近台幣160萬元),讓他領獎時感性表示,「號碼來自於所養的德國牧羊犬,牠已經離開我們了」。

居住在俄亥俄州北部蒂芬(Tiffin)的男子蘇爾斯(Roger Sours),14日在N Washington Street當地維修站,用不同號碼買了2張Pick 5彩券,結果其中一張中獎,號碼是1- 0-8-2-2。

蘇爾斯表示,「這個號碼其實是來自我養的德國牧羊犬,牠已經不在我們身邊了」,而當他在電視前發現自己中獎時,整個人嚇了一大跳,「我當下整個人愣住,不敢相信那張彩券中獎了」。

蘇爾斯計畫用贏得的獎金償還一些債務,剩餘的錢則會存起來。根據當地規定,主人如果需要養狗需要獲得養狗許可證才能飼養,通常情況下,當局會向飼主發送一組狗牌號碼。

Roger purchased his ticket at Pit Stop #1 in Tiffin! Congrats! #IWontheOHLottery pic.twitter.com/q3rGN9eLBY