德國牧羊犬已離世！男主人用「愛犬號碼」買彩券　中160萬元大獎

▲男子用已故寵物犬號碼中獎。（圖／翻攝自Ohio Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一名男子用已故愛犬的狗牌號碼去買Pick 5彩券，沒想到開獎發現中了5萬美元獎金（近台幣160萬元），讓他領獎時感性表示，「號碼來自於所養的德國牧羊犬，牠已經離開我們了」。

居住在俄亥俄州北部蒂芬(Tiffin)的男子蘇爾斯(Roger Sours)，14日在N Washington Street當地維修站，用不同號碼買了2張Pick 5彩券，結果其中一張中獎，號碼是1- 0-8-2-2。

蘇爾斯表示，「這個號碼其實是來自我養的德國牧羊犬，牠已經不在我們身邊了」，而當他在電視前發現自己中獎時，整個人嚇了一大跳，「我當下整個人愣住，不敢相信那張彩券中獎了」。

蘇爾斯計畫用贏得的獎金償還一些債務，剩餘的錢則會存起來。根據當地規定，主人如果需要養狗需要獲得養狗許可證才能飼養，通常情況下，當局會向飼主發送一組狗牌號碼。