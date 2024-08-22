拜登與納坦雅胡通話！強調停火協議「至關重要」　數日內在開羅談判

▲拜登與以色列總理納坦雅胡通話，施壓以色列停火。圖為納坦雅胡2023年與拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登21日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，強調達成加薩人質停火協議的緊迫性，並指出未來幾天將在開羅舉行的會談至關重要。此前，美國國務卿布林肯剛剛結束了對中東的旋風式訪問，而以色列和哈瑪斯至今還未就停火達成共識。

據路透社報導，白宮在聲明中表示，拜登與納坦雅胡對話時，強調了完成停火和人質釋放協議的重要性，並討論如何在即將舉行的開羅會談中消除剩餘障礙。此外，雙方還探討了美國支持以色列應對來自伊朗及其代理人哈瑪斯、真主黨、胡塞武裝等威脅的防禦性努力。

此前，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遇刺身亡。同日，黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）也在以色列的空襲中死亡，激怒伊朗矢言報復，令中東局勢升溫。隨後，美國下令向中東地區增派巡弋飛彈核潛艦，以應對該地區日漸升級的緊張局勢，布林肯也飛到中東積極促成停火。

一名美國官員透露，拜登目前正在加州度假，外界預計他將敦促納坦雅胡軟化以色列提出的新要求，即允許以色列在埃及和加薩之間的走廊駐軍。然而，納坦雅胡的辦公室在21日否認了以色列同意從費城走廊撤軍的消息。費城走廊是加薩走廊和埃及邊界附近一小片長度達14公里的狹長土地。加薩戰爭後費城走廊的加薩走廊一側由哈瑪斯接管。