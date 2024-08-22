民主黨全代會第3天　華茲正式接受提名！一家4口同台力挺

▲ 民主黨副總統候選人華茲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國民主黨全國代表大會（DNC）21日邁入第3天，總統候選人賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）登台，正式接受副總統候選人提名，並稱「這是我畢生的榮幸」。

綜合CNN等美媒，華茲登台前現場播放介紹影片，由夫人葛文（Gwen Walz）擔任旁白，講述華茲從在內布拉斯加州出生，到加入陸軍國民警衛隊的人生故事，還秀出他服役時的照片。

華茲正式接受民主黨副總統候選人提名並發表演說，「今晚我們都為了一個美麗而簡單的原因來到這裡：我們愛這個國家」，「接受你們的副總統提名是我畢生的榮幸」，並感謝賀錦麗的邀請與總統拜登過去4年來的領導。

華茲使用大量足球比喻強調他的成長經歷，並談及在明尼蘇達州擔任教師和足球教練的工作，以及議員及州長身分。他也概述賀錦麗當選後的國家願景，包括為中產階級減稅、讓住房更容易負擔。

▲ 華茲的妻子、子女到場支持。（圖／路透）

華茲一家4口都到場支持，他也在演說中提及與妻子的生育困難，以及這些挑戰如何激勵他，並為女兒取名「荷普」（Hope，希望），也對台下的家人喊話，「荷普、蓋斯（Gus）和葛文，你們是我的全世界，我愛你們」。

《美聯社》指出，賀錦麗提名華茲為競選搭檔以前，許多美國人從未聽過他的名字，但在剛投入競選的前幾周，他就靠著自身背景吸引支持者，以中西部各州文化代表的身分幫助平衡賀錦麗的沿海背景，而賀錦麗正好需要中西部選民。