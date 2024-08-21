丈夫離家出走！家屬驚見半截屍身　剛下葬「他復活返家」嚇壞眾人

▲男子離家出走多日未歸，家人以為他已經死亡，把在海邊發現的遺體下葬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓一名男子和老婆1日吵架後離家出走，時隔數日，家人在海邊發現疑似是他的遺體，為他守靈2夜並下葬。不過就在葬禮結束的周末，這名男子突然「復活」返家，眾人當場嚇壞，原來是家屬鬧烏龍，誤把別人的遺體認成他的。

菲律賓媒體GMA、Manila Bulletin等報導，63歲男子愛德華多（Eduardo Gille, Sr.）與妻子莉迪亞（Lydia）吵架之後，他在8月1日憤而離家出走，多日未歸。

到了8月4日這天，當地居民在海邊發現一具只有半截的遺體，死者穿著深藍色牛仔褲、繫著綠色皮帶，一家人趕來確認。莉迪亞認屍時發現死者腿上有跟丈夫相同的過敏痕跡，且丈夫離家出走那天也是穿牛仔褲，因此認定死者就是丈夫。

一家人帶回死者遺體之後，為他守靈2個晚上，在7日這天下葬。不過到了10日這天上午，愛德華多活著回到家中，讓眾人當場嚇了一大跳，直到此刻才知道鬧出烏龍，但也高興愛德華多還活著。

愛德華多透露，他這幾天都待在教堂，好幾天沒回家。警方表示，已有另外兩個家庭前來認屍，不過將進行DNA檢測，避免烏龍事件再次發生。