菲女市長「疑是共諜」潛逃路線曝光　當局下令註銷護照、通緝全家

▲菲律班班市前市長郭華萍，被懷疑是中國間諜，目前已經潛逃出境。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo，下同。）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓丹轆省（Tarlak）班班市（Bamban）33歲前市長郭華萍（Alice Guo）疑為中國間諜，並且勾結母國犯罪集團，被馬尼拉當局證實，已經潛逃出境。菲律賓總統府20日下令，對她與全家人註銷護照、展開通緝行動。

路透等報導，菲律賓總統府已透過備忘錄，指示司法部長及外交部長，註銷郭華萍、家人及共犯等一共7人的護照，並且發布通緝令。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr .）21日表示，當局正在調查郭華萍是如何逃出國，「我們將揭露那些背叛人民信任，並且幫助她逃跑的罪魁禍首」，在法律最大範圍內究責。

菲律賓總統反組織犯罪委員會（PAOCC）透露，郭華萍的出入境紀錄顯示，她今年7月18日自印尼抵達馬來西亞，7月21日抵達新加坡，本月18日又從新加坡搭乘渡輪，前往印尼巴丹島（Batam）。

菲律賓移民局（BI）發言人桑多瓦（Dana Sandoval）坦承，該機構上周才知道郭華萍已經出境，目前正與其他機構合作調查，她是否搭乘包機、透過非正式港口，或者俗稱「後門」的民答那峨島（Mindanao）離開。他們已與鄰國移民局確認，郭華萍依然使用假冒身分「艾莉絲．郭」的菲律賓護照通行，很可能是因為沒有其他護照。

PAOCC發言人卡西歐（Winston John Casio）20日直言，郭華萍是「走後門」逃離菲律賓，才躲過了執法當局的搜查，「我們正在調查2種可能性，一個是在民答那峨島，另一個是在呂宋島。」

菲律賓政府3月破獲班班市一間賭場與詐騙集團，由於地址就在郭華萍持有部分產權的土地上，因此5月起對她展開調查，這才揭發此人2003年冒用「艾莉絲．郭」（Alice Guo）的身分入境，指紋卻跟另一名中國籍女性相符。

▲郭華萍的身世與入境紀錄都很可疑，被懷疑是中國間諜。（圖／翻攝自洪迪薇臉書）



隨著調查進行，郭華萍還被發現與中國犯罪集團關係密切，名下36個銀行帳戶流入相當於數十億披索、相當於新台幣數億元的資金，涉嫌洗錢與詐欺。隨後，她卻缺席參議院聽證會，從此下落不明。

儘管郭華萍宣稱是土生土長的菲律賓人，否認與犯罪份子有關，甚至致信參議院表示自己是「惡意指控」的受害者，仍因為嚴重瀆職被革職。

她的律師大衛（Stephen David）也堅稱客戶並未出境，並且否認所有指控，「沒有進一步證據顯示她確實已經出境，我們依然秉持善意，相信客戶所做出的保證。」