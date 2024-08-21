柬15歲女染H5N1禽流感「確診當日病重亡」　曾吃村莊死禽

▲這名15歲女孩20日確診感染H5N1禽流感，病情嚴重，當日過世。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨衛生部門20日通報，波羅勉省一名15歲女孩感染H5N1禽流感之後死亡。經調查發現，在女孩發病前5天，村莊內出現大量死禽，她與她的家人有烹煮、食用這些死禽。

柬中時報、新華社報導，這名15歲女孩住在波羅勉省Kanhchriech的Por Marinh村落，在20日確診感染H5N1禽流感，卻因病情太過嚴重，當日就過世。

當局表示，專家正在調查感染源，同時進行疫調，確認是否有其他疑似病例或是接觸者，防堵社區感染爆發。

這是柬埔寨今年出現的第10例人類感染H5N1禽流感的個案。柬埔寨衛生機構提醒民眾要對禽流感疫情提高警惕，特別是孩童與高危險族群，若出現疑似症狀應該立即就醫。

依據世界衛生組織網站，H5N1是引起鳥類高度傳染性呼吸道疾病（稱為禽流感）的流感病毒之一，有人類感染的紀錄。人染H5N1的症狀可能包括發燒（通常為高燒，超過38°C）以及咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等，其他早期症狀也可能包含結膜炎和其他非呼吸道症狀，感染後可能迅速發展為嚴重呼吸系統疾病與神經系統改變（精神狀態改變或癲癇發作）。