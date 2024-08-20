24歲小將奪菲國首金！獲贈1800萬豪宅　客廳桌子是「奧運金牌」做的

▲菲律賓24歲體操選手奪金後，獲贈一座價值1800萬台幣的公寓。（組圖／翻攝自X、Facebook）

記者葉睿涵／編譯

菲律賓24歲體操選手于羅（Carlos Yulo）在巴黎奧運會為國家贏得男子自由體操項目史上首面金牌。為表彰他的卓越成就，于羅收到了來自多家公司的獎勵，其中包括一套由Megaworld房地產公司贈送的豪華公寓。

綜合外媒報導，于羅獲贈的這套公寓位於塔吉格市（Taguig）的麥金利山(McKinley Hill)，價值約為3200萬菲律賓比索（約新台幣1805萬元）。這座佔地100平方公尺的豪宅，內有3個臥室、傭人房、浴室，以及位子臨近電梯大廳的「于羅專屬停車位」。

The 3 bedroom fully furnished condo has frames of all the front pages of news from historic 2 golds in the hallway as well as pictures of YULO in different corners of his new home @mckinleyhill_ @megaworld_corp #SaludoTeamPh pic.twitter.com/W533ysfiAB — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) August 14, 2024

除此之外，公寓內也配備了冰箱、微波爐、烤箱、洗衣機、烘乾機，以及4台電視等高端家電與設施。值得一提的是，這座客廳還裝飾著一張特製的咖啡桌，上面印有巴黎奧運金牌的複製品。

菲律賓政府也將獎勵于羅1000萬菲律賓比索（約新台幣565萬元），而菲律賓眾議院也承諾向贏得菲律賓史上第二枚奧運金牌的于羅追加600萬比索（約新台幣339萬元）的獎勵。與此同時，于羅還將享受來自多家連鎖餐廳的終身免費拉麵供應，一位胃腸病學家為他提供了終身免費健康檢查的機會，而棉蘭老島大學也承諾將給予于羅免費學分。