24歲小將奪菲國首金！獲贈1800萬豪宅　客廳桌子是「奧運金牌」做的

▲菲律賓24歲體操選手奪金後,獲贈一座價值1800萬台幣的公寓。(組圖/翻攝自X、Facebook)

記者葉睿涵/編譯

菲律賓24歲體操選手于羅(Carlos Yulo)在巴黎奧運會為國家贏得男子自由體操項目史上首面金牌。為表彰他的卓越成就,于羅收到了來自多家公司的獎勵,其中包括一套由Megaworld房地產公司贈送的豪華公寓。

綜合外媒報導,于羅獲贈的這套公寓位於塔吉格市(Taguig)的麥金利山(McKinley Hill),價值約為3200萬菲律賓比索(約新台幣1805萬元)。這座佔地100平方公尺的豪宅,內有3個臥室、傭人房、浴室,以及位子臨近電梯大廳的「于羅專屬停車位」。

The 3 bedroom fully furnished condo has frames of all the front pages of news from historic 2 golds in the hallway as well as pictures of YULO in different corners of his new home @mckinleyhill_ @megaworld_corp #SaludoTeamPh pic.twitter.com/W533ysfiAB