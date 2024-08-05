先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

▲疑似遭到租屋詐騙的魏姓大學生到派出所報案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港分局高松派出所今（5）日上午10時許接獲魏姓大學生報案，指稱自己在臉書社團「小港房屋」看到山明路一帶的租屋訊息，並與發文者加入line帳號了解情況，對方稱必須先付2個月租金才能看房，他匯了1萬4000元後，約看房時對方卻神隱失聯，疑似遭到租房詐騙，警方表示，將循線追查相關當事人到案說明。

男大生向警方表示，最近因學校即將開學，他急著找房子，但一直沒找到，日前在臉書社團「小港房屋」看到山明路一帶的租屋訊息，並與發文者加入line帳號了解情況，「屋主」表示必須先付2個月租金才能看房，他在8月2日匯款1萬4000元至指定帳戶，並約定於5日10時至指定地點看房。

然而，魏姓大學生苦等無人，且無法聯繫到「屋主」，於是驚覺可能遭遇詐騙，立即至高松派出所報案。警方已依規定受理此案，並正在追查犯嫌。

小港警分局呼籲，近期租屋詐騙案件層出不窮，詐騙集團先在臉書社團張貼租屋廣告吸引租客，再以預付訂金先看屋的話術引誘被害人匯款。警方提醒民眾，簽約前切勿交付金錢給自稱是房東的網友，如有疑慮，應立即撥打110或165查證，並保存與詐騙集團成員的通聯紀錄或簡訊，向所在地警方報案。