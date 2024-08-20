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社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園工地圍牆倒塌壓身上！　工人「頭受傷腳骨折」送醫

▲桃園市八德區某處興建中工地圍牆今天上午9時許突然倒塌，余姓工人受困。（圖／桃園市大湳消防分隊提供）

▲桃園市八德區某處興建中工地圍牆今天上午9時許突然倒塌，余姓工人受困。（圖／桃園市大湳消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區一處興建中工地頂樓，今（20）日上午圍牆突然倒塌，1名工人被圍牆磚塊壓住受困，大湳消防人員到達現場，發現余姓工人倒臥破碎磚牆旁，意識清楚但無法移動，左腳踝疑似骨折，頭部也有擦挫傷，因工地空間狹窄無法搬運，消防人員將工人固定後放置籃式擔架，利用吊臂成功救出送醫治療。

▲桃園市八德區某處興建中工地圍牆今天上午9時許突然倒塌，消防人員利吊臂救援。（圖／桃園市大湳消防分隊提供）

▲桃園市八德區某處興建中工地圍牆今天上午9時許突然倒塌，消防人員利吊臂救援。（圖／桃園市大湳消防分隊提供）

桃園市消防局大湳分隊今天上午9時許接獲報案指出，51歲余姓工人在工地頂樓工作時，身旁磚牆突然倒塌壓在身上，其他工人見狀立即將磚塊移除，由於余姓工人無法自行移動身體，同仁立即撥打119求助，在旁照護等待救援。

▲桃園市八德區大湳分隊利吊臂將余姓工人順利救下，再送醫治療。（圖／桃園市大湳消防分隊提供）

▲桃園市八德區大湳分隊利吊臂將余姓工人順利救下，再送醫治療。（圖／桃園市大湳消防分隊提供）

大湳分隊會同一搜消防人員到場，立即確認余姓工人是否意識清楚，因其左腳踝疑似骨折且全身無力無法移動，加上頭部有擦挫傷勢，消防人員避免再度受傷，先以長背板固定，但因現場工地並無樓梯，僅能依靠鷹架上下移動，無法搬運，消防人員出動吊臂搭配籃式擔架，最終順利余姓工人送至一樓，就近送往桃園區聖保祿醫院治療，所幸經過救治後並無生命危險。

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