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他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人並不愛LINE的已讀功能。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE已讀功能讓人又愛又恨！而一名網友笑稱，如果已讀功能改成「誰先已讀」的話，「是不是很變態？」文章曝光後，全場也怕爆直呼，「不要這麼逼人可不可以」、「那我可能就不讀不回了，好討厭那種感覺」。事實上，有內行分享，其實臉書Messenger、WhatsApp與IG群組就有該功能。

一名網友在《Threads》有趣發文，如果以後LINE群組「已讀」不是顯示人數，而是顯示「誰已讀」的話，是不是很變態？

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底下網友發抖直呼，「...好可怕」、「那我可能就不讀不回了，好討厭那種感覺」、「不要這麼逼人可不可以」、「然後LINE官方推出兩個VIP付費功能，訂閱後可隱藏已讀狀態；另一個功能訂閱後可強制顯示『已讀』狀態」。

也有人透露，臉書Messenger、IG群組與WhatsApp就有這功能，「那就是Messenger」、「WhatsApp就是這樣，名字旁邊還會標記幾點幾分讀的，所以已讀的先後順序一目瞭然」、「IG群組就是這樣的，但是可以設置不讓別人看到自己讀了沒」、「以前的LINE Lite可以，但現在收掉了」。

除了上述提到的「顯示誰已讀」的功能，之前也有網友許願，希望LINE可以把未讀訊息分成「工作」、「朋友」、「家人」和「喜歡的人」，如此一來就能用APP外觀圖示，來一秒判定要不要即時回覆。

當時引來網友點頭直呼很需要，「真的，不重要的都不想打」、「非常需要分類功能」、「喜歡的人0則訊息，其他999則」、「最多的那個肯定是工作！啊～還有那種官方帳號」、「固定工作都999+」。

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