　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物　凱米風災萬人臉書敲碗他

▲仁武人口中的峰哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲仁武人口中的峰哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄的都市傳說仁武版！凱米颱風過境高雄造成仁武地區淹水，不過居民並不是向市府求救，而是在臉書社團向一名峰哥求救，這名峰哥說也奇怪，還真像是「在地土地公」一樣，有求必應，不管是天坑、樹倒等大大小小的事，萬事都能解決，而他到底有什麼樣「特殊背景」，帶你一探究竟。

峰哥獨家接受《東森新媒體ETtoday》採訪，一開始還很排斥，但最後還是妥協，因為他覺得自己只是在幫助鄉親，原來他自己也住在仁武地區，一開始成立臉書社團《仁武人大小事》，沒想到現在已經有13萬的粉絲群，他說自己除了晚上開居酒屋之外，平常就是擔任議員服務處的志工，真的沒想到這個臉書會有這麼多人加入。

▲仁武人口中的峰哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲臉書社團《仁武人大小事》的網友，已經習慣「萬事找峰哥」 。（圖／記者吳奕靖攝）

他說當初經營臉書社團也沒有太多想法，後來看到鄉親們在臉書有大大小小的事情，而這些事情似乎自己可以盡點力，所以他才會「舉手之勞」，才會有現在「萬事求峰哥」的情況；不過峰哥也笑著說，其實現在這個臉書也被公家機關人員關注，第一除了有些公務人員住在仁武之外，這裡也被當成輿情掌握的重要來源，像是凱米颱風後的天坑，自己才在臉書看到訊息，前往查看就已經發現市府已經有在現場處理當中。

而其實不只是天坑，峰哥說連找人也是小事一件，像是今年4月底有一名94歲的阿婆在住家離開後就走失了，家屬報警協尋，而也有熱心網友貼在《仁武人大小事》當中，峰哥就說阿婆的蹤影足跡訊息宛如雪片向他飛來，有幫忙牽阿婆過馬路的、有阿婆的身影監視器畫面，仁武人就是這麼有人情味，2天就順利幫警方找到阿婆，即時將血糖過低昏倒的阿婆送醫。

▲仁武人口中的峰哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲仁武人口中的峰哥，自家開居酒屋，有空時才會去議員服務處擔任志工。（圖／記者吳奕靖攝）

另外日前也有民眾在臉書社團貼文表示，「住家附近有可疑人士掃碼，好像是在破解鐵門像是小偷」，峰哥也主動前往po網民眾住家了解，最後配合派出所釐清整個真相，原來這名可疑人士是抄水表的外聘員，讓民眾不再恐慌。

經營13萬人的臉書社團，被網友們這麼「熱情擁護」，記者詢問峰哥「有沒有想要從政，因為高雄市的投票數只要破萬就能選上議員」，他肯定的回答：「沒有」！他說自己對政治沒有興趣，只是單純想要幫助在地鄉親，雖然沒有什麼實質收益，不過仁武區很大、現在因為開發建案又多，搬進來的居民變得更多，能透過臉書認識更多鄉親朋友，也是「人生一大樂事」。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男
雙颱共舞！「山神」颱風也生成了　移動路徑曝
快訊／陳金鋒遭驅逐出場
他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答
柯瑞奪金關鍵2戰轟60分　蟻人猛虧：他3天前才到巴黎
林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊
大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」
快訊／成田機場封閉跑道！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男上銬搜索

別惹化工女！不滿遭主管刁難　她調製「超濃致癌物」報復

立體停車場變大怒神！機械故障轎車直落B3　駕駛腰痛額頭割傷

獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物　凱米風災萬人臉書敲碗他

台88聯結車袋子破了！塑膠零件沿路掉　警到場協助排除

快訊／高雄民宅廚房不明原因竄火　屋主午睡中被叫醒救出

台南虎爸當街將小孩拉下機車丟路邊　警通報兒少保護

新竹名店遭爆「蟑螂老鼠充斥」　業者曝1年前對話反擊：告到底

快訊／高雄輕軌挨撞！又是轎車違規左轉釀禍　車身撞爛再吞罰單

快訊／新北三洋電機廠區移工墜樓　頭部重創無心跳送醫搶救

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

虎斑貓剛收編一周超自在　大方躺沙發上舔腳媽笑翻

快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男上銬搜索

別惹化工女！不滿遭主管刁難　她調製「超濃致癌物」報復

立體停車場變大怒神！機械故障轎車直落B3　駕駛腰痛額頭割傷

獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物　凱米風災萬人臉書敲碗他

台88聯結車袋子破了！塑膠零件沿路掉　警到場協助排除

快訊／高雄民宅廚房不明原因竄火　屋主午睡中被叫醒救出

台南虎爸當街將小孩拉下機車丟路邊　警通報兒少保護

新竹名店遭爆「蟑螂老鼠充斥」　業者曝1年前對話反擊：告到底

快訊／高雄輕軌挨撞！又是轎車違規左轉釀禍　車身撞爛再吞罰單

快訊／新北三洋電機廠區移工墜樓　頭部重創無心跳送醫搶救

富邦不滿改判全壘打　審判委員說明認定

62具遺體全數尋獲！失事客機慘劇　巴西宣布全國哀悼3天

平鎮首個社宅來了！「湧光安居」供239戶117年完工

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

精選台南4個放空系景點！住進仙境農場看雲海　月光灣踏浪看夕陽

拒絕並列第1！美國田徑好手「要求加賽」拚輸贏　到手金牌飛了

宜蘭童玩節最後一週！有84.9萬元Suzuki Jimny等好康大獎

快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男上銬搜索

雙颱共舞！「山神」颱風也生成了　移動路徑曝

周興哲返場上海開唱！　驚喜曝光「重磅喜訊」粉嗨炸　

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

38周孕婦浴室暈倒大出血不治　相驗結果曝

即／台南父女吵架落水　失蹤父遺體尋獲

即／高雄林園晚間大火！至少3人受困

台中檳榔西施直播中施暴！男童滿臉鼻血

台中妙齡女15樓墜落亡　母目睹嚇到說不出話

快訊／台南六甲民宅火警　傳出爆炸聲

花蓮男不想被開單　鑽進拖板車底「慘遭輪輾」

醫收錢造假死亡證明　下場悲劇了

知名餐飲大亨偷吃生子　正宮崩潰求離婚

高雄私壇火警1死3傷！縱火男凌晨屏東落網

男女武嶺煮火鍋喊爽　太管處要罰了

新竹名店遭爆食安堪憂　業者反擊：告到底

竹縣光腳女童常被獨留在家　母同意繼續安置

高雄住宅大火1人成焦屍！不排除遭縱火

更多熱門

相關新聞

日航宣布取消78航班！岩手10萬人「全員避難」

日航宣布取消78航班！岩手10萬人「全員避難」

瑪莉亞颱風預計12日從日本東北登陸，而青森縣、岩手縣以及宮城縣11日晚間就有可能發生線狀雨帶。日本航空稍早宣布，12日有78個航班因受天氣影響確定取消，影響人數高達7000人。此外，首當其衝的岩手縣5個區域也要求「全員避難」，高達4.6萬人將前往避難所。

即／高雄民宅廚房竄火　屋主午睡被救出

即／高雄民宅廚房竄火　屋主午睡被救出

即／高雄輕軌挨撞！又是轎車違規左轉釀禍

即／高雄輕軌挨撞！又是轎車違規左轉釀禍

通路平價洗選蛋供應穩定　公會：下周蛋價暫不調整

通路平價洗選蛋供應穩定　公會：下周蛋價暫不調整

低壓帶「還有2到3個熱帶系統」　粉專：颱風形成數量趕進度

低壓帶「還有2到3個熱帶系統」　粉專：颱風形成數量趕進度

關鍵字：

高雄仁武凱米颱風臉書社團都市傳說

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲

恐三颱共舞！　最新預測曝

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

更多

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面