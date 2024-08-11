獨／萬事找峰哥！高雄都市傳說人物　凱米風災萬人臉書敲碗他

▲仁武人口中的峰哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄的都市傳說仁武版！凱米颱風過境高雄造成仁武地區淹水，不過居民並不是向市府求救，而是在臉書社團向一名峰哥求救，這名峰哥說也奇怪，還真像是「在地土地公」一樣，有求必應，不管是天坑、樹倒等大大小小的事，萬事都能解決，而他到底有什麼樣「特殊背景」，帶你一探究竟。

峰哥獨家接受《東森新媒體ETtoday》採訪，一開始還很排斥，但最後還是妥協，因為他覺得自己只是在幫助鄉親，原來他自己也住在仁武地區，一開始成立臉書社團《仁武人大小事》，沒想到現在已經有13萬的粉絲群，他說自己除了晚上開居酒屋之外，平常就是擔任議員服務處的志工，真的沒想到這個臉書會有這麼多人加入。





▲臉書社團《仁武人大小事》的網友，已經習慣「萬事找峰哥」 。（圖／記者吳奕靖攝）

他說當初經營臉書社團也沒有太多想法，後來看到鄉親們在臉書有大大小小的事情，而這些事情似乎自己可以盡點力，所以他才會「舉手之勞」，才會有現在「萬事求峰哥」的情況；不過峰哥也笑著說，其實現在這個臉書也被公家機關人員關注，第一除了有些公務人員住在仁武之外，這裡也被當成輿情掌握的重要來源，像是凱米颱風後的天坑，自己才在臉書看到訊息，前往查看就已經發現市府已經有在現場處理當中。

而其實不只是天坑，峰哥說連找人也是小事一件，像是今年4月底有一名94歲的阿婆在住家離開後就走失了，家屬報警協尋，而也有熱心網友貼在《仁武人大小事》當中，峰哥就說阿婆的蹤影足跡訊息宛如雪片向他飛來，有幫忙牽阿婆過馬路的、有阿婆的身影監視器畫面，仁武人就是這麼有人情味，2天就順利幫警方找到阿婆，即時將血糖過低昏倒的阿婆送醫。

▲仁武人口中的峰哥，自家開居酒屋，有空時才會去議員服務處擔任志工。（圖／記者吳奕靖攝）

另外日前也有民眾在臉書社團貼文表示，「住家附近有可疑人士掃碼，好像是在破解鐵門像是小偷」，峰哥也主動前往po網民眾住家了解，最後配合派出所釐清整個真相，原來這名可疑人士是抄水表的外聘員，讓民眾不再恐慌。

經營13萬人的臉書社團，被網友們這麼「熱情擁護」，記者詢問峰哥「有沒有想要從政，因為高雄市的投票數只要破萬就能選上議員」，他肯定的回答：「沒有」！他說自己對政治沒有興趣，只是單純想要幫助在地鄉親，雖然沒有什麼實質收益，不過仁武區很大、現在因為開發建案又多，搬進來的居民變得更多，能透過臉書認識更多鄉親朋友，也是「人生一大樂事」。