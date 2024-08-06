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民間劇場重塑計畫桃園開場　蘇俊賓：傳統戲曲推廣閩南文化助益大

▲民間劇場重塑計畫桃園開場　

▲副市長蘇俊賓小時候喜歡看歌仔戲和布袋戲。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「113年傳統藝術開枝散葉-民間劇場重塑計畫」桃園場，5日於市府文化局前廣場開幕。副市長蘇俊賓出席活動指出，小時候喜歡看歌仔戲和布袋戲，但隨著電視興起，傳統戲劇陷入很黑暗的年代，在相關單位努力推動下，現今桃園的廟會活動，發現來看傳統戲曲的觀眾，越來越多。對於文化部的桃園場活動，相信會吸引許多熱情觀眾。

▲民間劇場重塑計畫桃園開場　

蘇俊賓也分享，一日他和女兒出遊，他問女兒想聽什麼歌曲？唸國中的大女兒點的是韓國天后的歌，豈料，8歲的小女兒竟點的是台語老歌「期待再相會」，當下他覺得很「跳Tone」，問小女兒為何喜歡這首老歌？小女兒回稱：係因和爸爸多次去看歌仔戲，戲要散場前演員都會唱這曲謝幕，而女兒也因為看歌存戲，從完全不熟悉閩南語，到現在能夠大致聽懂。

國立傳統藝術中心副主任陳修程表示，傳藝中心致力於傳承與推廣傳統戲曲。每場演出都是透過聘請外部的傳統戲曲專家和學者，從眾多申請的劇團中挑選出品質優良、具有傳承教育意義且適合在外臺演出的劇目。為了還原傳統外臺戲的模式，採用現代技術，以保留並展現傳統戲曲的豐富文化內涵，同時也能吸引現代觀眾對傳統戲曲的興趣。

▲民間劇場重塑計畫桃園開場　

「開枝散葉-民間劇場重塑計畫」桃園場，為傳藝中心與桃園市政府於8月10日至9月15日期間，邀請國內頂尖劇團，在桃園市的各大廟宇與文化館舍舉辦系列匯演，為觀眾帶來高品質的戲曲演出。

▲民間劇場重塑計畫桃園開場　

此次於桃園市演出的6大團隊，皆為國內具指標性的知名劇團，其中「昇平五洲園」及「不貳偶劇」兩個偶戲團的主演—林政興與郭建甫，今年更雙雙入圍日前剛公佈的傳藝金曲獎【最佳偶戲主演獎】，相信屆時桃園的觀眾不僅可以看到他們各自帶來經典劇碼的精彩演出，更可以看到主演們提前進行偶藝大比拼，一飽眼福！

另外，本次傳藝中心也特別安排四團歌仔戲團帶來別出心裁的表演，分別為以吊鋼絲金光戲聞名的資深劇團「小飛霞歌劇團」、以「傳承歌仔，永續發展」為理念的「勝秋戲劇團」、由人間國寶廖瓊枝女士創辦的「薪傳歌仔戲劇團」及臺灣知名歌仔戲劇團明華園戲劇團子團之一的「大地華園劇團」。各團皆拿出看家本領，有淒美的鴛鴦戲、具警世意味的劇作、輕鬆詼諧家庭喜劇，亦有改編歷史故事的經典之作，豐富多元的內容，不容錯過！

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