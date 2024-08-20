「民眾黨罵別人大聲到神明都聽見」　莊瑞雄：碰到自己就一語帶過或跑掉

▲莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨身陷政治獻金風暴，民眾黨主席柯文哲啟動黨務改革，善後小組則由時任競選總幹事的黃珊珊負責，每日將開記者會說明進度，但卻反引來更多質疑。民進黨書記長莊瑞雄20日受訪表示，民眾黨罵別人的時候，聲音大到神明都聽得見，碰到自己的事情就一語輕輕帶過 ，很多人也藉機跑掉，民眾黨應該跟社會大眾交代清楚。

黃珊珊19日在記者會上表示，有關柯文哲訪美7天租車費89萬一事，是當時將柯文哲訪美西、及前副總統候選人吳欣盈訪美東，將這兩筆費用誤報為一筆。但依照照監察院登錄的日期，民眾黨美國團的費用花費是112年11月6日登錄，但吳欣盈卻是在112年11月24日才成為台灣民眾黨的副總統候選人。

面對有媒體提問黃珊珊的說法時間對不上，莊瑞雄強調，民眾黨應要向大眾說明，所以這不適合民進黨來回答。不過他也酸，民眾黨罵別人的時候，聲音大到神明都聽得見，碰到自己的事情就一語輕輕帶過，很多人也藉機跑掉。

對於民眾黨的假帳風波，莊瑞雄表示，各個政黨都參與很多的重大選舉，怎麼申報都有規範，有些主要候選人、人氣高的，有政治獻金收入，哪一些錢可以進來、哪一些不能進來有規定，而如何支出等要有憑證，有怎麼會有中間還有不符的發票，甚至還要開其他公司，民眾黨要跟社會講清楚，。