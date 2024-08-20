早預言有桃色風波！　謝龍介要賴清德：清一清還有多少含苞待放

▲前交通部長李孟諺 。（圖／交通部提供）

記者郭運興／台北報導

交通部長李孟諺遭爆10年「婚外情」，而李孟諺迅速致歉，請辭獲准。對此，國民黨立委謝龍介昨（19日）表示，自己很早就保證還有桃色風波，這次李孟諺掌管的交通部，是預算最多的部會，被爆出的照片不辛辣，卻意味深重，若再發展，就是官商勾結、圖利，因此賴清德處理明快，但還是建議該把未爆的桃花雷清一清，清算還有多少「含苞待放」，否則三天兩頭又有新桃花出現。

謝龍介於節目《新聞大白話》表示，李孟諺當初到台南，第一個拜訪的就是他，朋友也都認為李是一個做事認真的人，過去也鮮少聽到李「有的沒的」消息，所以台南在地的民代、媒體都對這件事，感到訝異，但桃色風波在台南不只李孟諺一件，還有很多人。

謝龍介表示，賴清德就職百日，本該對外宣告重大政績、目標，結果反而先折損第一大部的交通部長。賴是不是該請內政部宗教司，派團隊到台南市府、民進黨部斬一斬桃花，清算一下還有多少桃花「含苞待放」，而且幾個月前，自己就已經保證還有桃色風波。

謝龍介指出，過去前台南市府經發局長陳凱凌涉貪、前行政院發言人陳宗彥接受性招待；賴清德在公眾領域會遭到質疑，用人都是這樣，而且圈子很小。

謝龍介認為，政務官常因為好友要求見面，結果一頓飯、應酬被拍照，而必須協助案件不得不過的事件，時常聽聞。所以公務人員、政治人物更要謹言慎行、約束生活。

最後，謝龍介強調，這次李孟諺掌管的交通部，是國家預算最多的部會，而被爆出的照片，雖然不太辛辣，但背後意味深重，牽扯到很多事情，若再發展下去，就是官商勾結、圖利，因此賴清德處理明快，這是必然的，但還是建議賴清德，應該把還未爆的桃花雷清一清，否則三天兩頭又一朵新桃花出現。

▼前交通部長李孟諺與小三合照。（圖／翻攝PTT）