許銘春宣布參選！綠「五虎將」爭2026高雄　柯志恩：由衷祝福

▲柯志恩回應許銘春參選。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2026九合一選舉雖還有2年多時間，其中高雄市長陳其邁即將卸任，民進黨目前已有包括許智傑、賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩等4名立委表態參選，另外前勞動部長許銘春也宣布投入市長初選，綠營內部形成5搶1局面。對此，有極高機率代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩表示，無法評論他黨的黨內事務，「也許未來還有更多人士會投入這場初選」，在最終人選出線之前，不宜過多評論，但由衷給予祝福。

針對2026高雄市長選舉，民進黨目前初選辦法尚未出爐，但各派系人馬早已遍地開花，除了幾位表態的立委頻頻回防基層跑攤，現在包括賴瑞隆和許智傑甚至都高掛看板，參選的企圖心不言可喻，今日宣布參選的許銘春，甚至連競選主軸都已經規劃完成。

相較於綠營搶破頭的局面，身兼國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩，則是藍營呼聲最高人選。柯志恩表示，也許未來還有更多人士會投入這場初選，結果花落誰家，誰能代表下屆民進黨參選高雄市長，充滿想像，也非常熱鬧。

柯志恩強調，他們都是執政黨培養已久的人才，自己無法評論他黨的黨內事務，在最終人選出線之前，不宜過多評論，但由衷給予祝福，祝大家心想事成，在初選中脫穎而出，也希望大家一起為更美好的高雄努力、打拼。

高雄市連續兩屆立委槓龜，對國民黨而言，此地是非常艱困的選區，2022年甚至一度找不到候選人願意參戰高雄市長。直到立委柯志恩臨危受命，出人意料拿到52萬9,607票，得票率40.16%，並且順利「母雞帶小雞」，輔選國民黨市議員成為議會最大黨，表現令人驚豔。

2024立委選舉，黨主席朱立倫提名柯志恩為不分區立委，用意即是儲備2026高雄市長人選，而她也信守深耕高雄的承諾，過年前的2月4日便跟另2位不分區立委陳菁徽、林倩綺，在國民黨高雄市黨部成立聯合服務處。

趁著立法院休會期間，高雄基層活動中都可見柯志恩的身影，相當努力在「跑攤」，柯志恩強調，會秉持一本初心，為高雄鄉親服務，讓高雄鄉親一定常看到、可找到人，服務案件也會親自處理， 未來希望透過團結一心、站在一起，期盼在接下來的2026和2028大選，高雄絕不能讓民進黨「南票北補」。

