「獲四萬多連署不容易」　林右昌指罷樑不分藍綠白：是許多市民心聲

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆公民團體、民眾串聯罷免市長謝國樑，日前罷免案成立，對此，民進黨秘書長林右昌今（20日）受訪時表示，罷免案的成功是基隆市民勝利，民團連署過程中，受到基隆市府動用行政資源打壓，仍有四萬多名民眾踴躍連署，這是要拿出身分證的相關資料，非常不容易，這次基隆罷免案中不分藍綠白，大家看不下去，包含很多國民黨幹部跟支持者，都認為謝國樑施政甚至比之前張通榮還差，這是很多市民的聲音，罷樑是罷人，跟黨無關。

林右昌強調，連署成功代表基隆市民覺醒，相信這股力量也會帶給基隆正向改變。至於藍營每日大咖助選？林右昌表示，連署過程大家可以看到小蝦米對抗大鯨魚，國民黨動員這麼多大咖支持謝國樑、說謝國樑做得很好，但他是施政滿意度全國最後一名。

林右昌質疑，國民黨如何看待基隆市跟基隆人？居然說最後一名的市長是最好的市長，這樣的邏輯從何而來？基隆市民希望基隆不能再倒退回失業率最高、離婚率最高、自殺率最高、最不幸福跟快樂的城市，國民黨動用全黨之力挺謝國樑，不過是為了一黨之私，市民都看得很清楚。

林右昌批評，國民黨跟謝國樑腦袋想的都是權位，但這次基隆罷免案中各黨派都有，不分藍綠白，大家看不下去，這是市民的覺醒，包含很多國民黨的支持者跟國民黨幹部，都知道謝國樑施政甚至比之前張通榮還差，這是很多市民的聲音。

林右昌透露，很多藍軍選民也說，罷樑是罷人，跟黨無關，為何會連署支持就是因為罷免謝國樑是針對人，即便他是國民黨員，一樣支持霸樑，因為他覺得國民黨還有很多更好人才，不會像謝國樑如此無能，要固也要固一個真正能夠照顧基隆的人，而不是毫無理由的挺一個施政滿意度全國吊車尾的市長。

對於罷免連署，林右昌直言，很多藍軍跟民眾黨支持者都有這樣的聲音，不需要刻意扭曲成民進黨背後支持，民進黨沒有這個能耐連署如此多民眾，民團跟市民自發性的力量，這是基隆市民的覺醒跟進步。

