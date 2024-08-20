　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「獲四萬多連署不容易」　林右昌指罷樑不分藍綠白：是許多市民心聲

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

基隆公民團體、民眾串聯罷免市長謝國樑，日前罷免案成立，對此，民進黨秘書長林右昌今（20日）受訪時表示，罷免案的成功是基隆市民勝利，民團連署過程中，受到基隆市府動用行政資源打壓，仍有四萬多名民眾踴躍連署，這是要拿出身分證的相關資料，非常不容易，這次基隆罷免案中不分藍綠白，大家看不下去，包含很多國民黨幹部跟支持者，都認為謝國樑施政甚至比之前張通榮還差，這是很多市民的聲音，罷樑是罷人，跟黨無關。

林右昌強調，連署成功代表基隆市民覺醒，相信這股力量也會帶給基隆正向改變。至於藍營每日大咖助選？林右昌表示，連署過程大家可以看到小蝦米對抗大鯨魚，國民黨動員這麼多大咖支持謝國樑、說謝國樑做得很好，但他是施政滿意度全國最後一名。

林右昌質疑，國民黨如何看待基隆市跟基隆人？居然說最後一名的市長是最好的市長，這樣的邏輯從何而來？基隆市民希望基隆不能再倒退回失業率最高、離婚率最高、自殺率最高、最不幸福跟快樂的城市，國民黨動用全黨之力挺謝國樑，不過是為了一黨之私，市民都看得很清楚。

林右昌批評，國民黨跟謝國樑腦袋想的都是權位，但這次基隆罷免案中各黨派都有，不分藍綠白，大家看不下去，這是市民的覺醒，包含很多國民黨的支持者跟國民黨幹部，都知道謝國樑施政甚至比之前張通榮還差，這是很多市民的聲音。

林右昌透露，很多藍軍選民也說，罷樑是罷人，跟黨無關，為何會連署支持就是因為罷免謝國樑是針對人，即便他是國民黨員，一樣支持霸樑，因為他覺得國民黨還有很多更好人才，不會像謝國樑如此無能，要固也要固一個真正能夠照顧基隆的人，而不是毫無理由的挺一個施政滿意度全國吊車尾的市長。

對於罷免連署，林右昌直言，很多藍軍跟民眾黨支持者都有這樣的聲音，不需要刻意扭曲成民進黨背後支持，民進黨沒有這個能耐連署如此多民眾，民團跟市民自發性的力量，這是基隆市民的覺醒跟進步。
 

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

陸女娃趴電梯門哭鬧遭夾手！　爸媽聽哭聲趕來1招機智救援

政治熱門新聞

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

黃珊珊遭停權3年　前黨員嘆：與開除黨籍無異

即／黃珊珊遭停權首次回應：誠實面對所有質疑

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

聯結車撞破忠孝橋！往台北全線封閉　新北市府：改走台北橋、中興橋

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

忠孝橋未來2個月「嚴格限重」！　侯友宜：拖板車、貨車要求改道

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

蔡英文貼合照曝愛犬「Maru」離世　感性道別：我會一直記得你

更多熱門

相關新聞

許銘春參戰綠高雄市長初選　柯志恩這樣說

許銘春參戰綠高雄市長初選　柯志恩這樣說

距離2026九合一選舉雖還有2年多時間，其中高雄市長陳其邁即將卸任，民進黨目前已有包括許智傑、賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩等4名立委表態參選，另外前勞動部長許銘春也宣布投入市長初選，綠營內部形成5搶1局面。對此，有極高機率代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩表示，無法評論他黨的黨內事務，「也許未來還有更多人士會投入這場初選」，在最終人選出線之前，不宜過多評論，但由衷給予祝福。

藍觀選團與美聯邦議員交流　深談科技、經貿、文化

藍觀選團與美聯邦議員交流　深談科技、經貿、文化

快訊／被點名接任交通部長　林右昌回應了

快訊／被點名接任交通部長　林右昌回應了

「民眾黨罵別人大聲到神明都聽見」　莊瑞雄：碰到自己就一語帶過或跑掉

「民眾黨罵別人大聲到神明都聽見」　莊瑞雄：碰到自己就一語帶過或跑掉

沈伯洋暗酸白營　號稱最會調查的還在裝死

沈伯洋暗酸白營　號稱最會調查的還在裝死

關鍵字：

基隆罷免案市民連署謝國樑國民黨民進黨民眾黨林右昌

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面