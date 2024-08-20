快訊／被點名接任交通部長　林右昌：這個想太多了

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）



記者杜冠霖／台北報導

交通部長李孟諺遭爆10年「婚外情」，而李孟諺迅速致歉，並且請辭獲准。對於接任人選，有媒體點名交通部政務次長陳彥伯、賴清德子弟兵魏健宏、張政源及民進黨秘書長林右昌。對此，林右昌今（20日）受訪時直言「這個想太多了。」林表示，現在的工作跟身分是民進黨秘書長。

李孟諺昨日請辭，行政院發言人陳世凱19日表示，行政院長卓榮泰感謝李部長自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職行政院秘書長期間協助政府推動多項重大國家建設、推行眾多福利措施，擔任交通部長期間除致力改善道路交通安全外，亦接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異且殊值肯定；惟為尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓院長准予辭職。

而林右昌今赴基隆參香、品嘗小吃，並接受媒體聯訪，對於被點名擔任交通部長，林右昌直言，「這個想太多了。」

林右昌強調，自己現在的工作跟身分是民進黨秘書長，不管擔任什麼職務就是把工作做好，過去擔任基隆市長，就好好把身份角色扮演好、帶給基隆市民光榮、基隆進步；擔任內政部長也把工作做好。

林右昌直言，至於其他的不多想，也不會有這樣的思考。