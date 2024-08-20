　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／被點名接任交通部長　林右昌：這個想太多了

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者杜冠霖／台北報導

交通部長李孟諺遭爆10年「婚外情」，而李孟諺迅速致歉，並且請辭獲准。對於接任人選，有媒體點名交通部政務次長陳彥伯、賴清德子弟兵魏健宏、張政源及民進黨秘書長林右昌。對此，林右昌今（20日）受訪時直言「這個想太多了。」林表示，現在的工作跟身分是民進黨秘書長。

李孟諺昨日請辭，行政院發言人陳世凱19日表示，行政院長卓榮泰感謝李部長自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職行政院秘書長期間協助政府推動多項重大國家建設、推行眾多福利措施，擔任交通部長期間除致力改善道路交通安全外，亦接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異且殊值肯定；惟為尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓院長准予辭職。

而林右昌今赴基隆參香、品嘗小吃，並接受媒體聯訪，對於被點名擔任交通部長，林右昌直言，「這個想太多了。」

林右昌強調，自己現在的工作跟身分是民進黨秘書長，不管擔任什麼職務就是把工作做好，過去擔任基隆市長，就好好把身份角色扮演好、帶給基隆市民光榮、基隆進步；擔任內政部長也把工作做好。

林右昌直言，至於其他的不多想，也不會有這樣的思考。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊遭停權3年「等同政治生命結束！」前黨員嘆：與開除黨籍無異

快訊／黃珊珊回應了！遭民眾黨停權3年、解除黨職　無緣2026選舉

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

陸女娃趴電梯門哭鬧遭夾手！　爸媽聽哭聲趕來1招機智救援

政治熱門新聞

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

黃珊珊遭停權3年　前黨員嘆：與開除黨籍無異

即／黃珊珊遭停權首次回應：誠實面對所有質疑

快訊／假帳案懲處出爐！ 黃珊珊停權3年　端木正、李文宗遭除名

假帳案遭停權3年　黃珊珊2026無望再戰台北市

黃珊珊遭停權3年　民眾黨：仍會繼續負責善後查帳事宜

快訊／遭停權3年後首發聲！　黃珊珊：尊重決議、誠實面對質疑

新北市長民調綠營最強戰將　蘇巧慧：責任到了我就扛

黃珊珊停權立院黨團幹部換人當　吳春城遞補副總召、麥玉珍接幹事長

聯結車撞破忠孝橋！往台北全線封閉　新北市府：改走台北橋、中興橋

喊「居住正義」卻為兒看上億豪宅　財經網美：最傷害小草的事件

忠孝橋未來2個月「嚴格限重」！　侯友宜：拖板車、貨車要求改道

綠昔為搶高雄市長殺到刀刀見骨　今「5搶1」初選時程成焦點

蔡英文貼合照曝愛犬「Maru」離世　感性道別：我會一直記得你

更多熱門

相關新聞

早預言有桃色風波！　謝龍介要賴清德：清一清還有多少含苞待放

早預言有桃色風波！　謝龍介要賴清德：清一清還有多少含苞待放

交通部長李孟諺遭爆10年「婚外情」，而李孟諺迅速致歉，請辭獲准。對此，國民黨立委謝龍介昨（19日）表示，自己很早就保證還有桃色風波，這次李孟諺掌管的交通部，是預算最多的部會，被爆出的照片不辛辣，卻意味深重，若再發展，就是官商勾結、圖利，因此賴清德處理明快，但還是建議該把未爆的桃花雷清一清，清算還有多少「含苞待放」，否則三天兩頭又有新桃花出現。

「民眾黨罵別人大聲到神明都聽見」　莊瑞雄：碰到自己就一語帶過或跑掉

「民眾黨罵別人大聲到神明都聽見」　莊瑞雄：碰到自己就一語帶過或跑掉

許銘春正式投入高雄市長選戰　許智傑：互相鼓勵和祝福

許銘春正式投入高雄市長選戰　許智傑：互相鼓勵和祝福

揭李孟諺婚外情閃辭原因！　黃揚明曝「賴系背景」：有人刻意對付

揭李孟諺婚外情閃辭原因！　黃揚明曝「賴系背景」：有人刻意對付

都要選高雄市長！邱議瑩祝福許銘春　談初選「現在似乎過早」

都要選高雄市長！邱議瑩祝福許銘春　談初選「現在似乎過早」

關鍵字：

交通部李孟諺林右昌請辭民進黨

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面