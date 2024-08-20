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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／前勞動部長許銘春宣布投入2026高雄市長初選

 

記者賴文萱／高雄報導

前勞動部長許銘春自520卸任後回到高雄積極走訪基層，今（20）日拜訪高雄市交通運輸總工會時正式表態，經過三個月的沉澱與深思熟慮，決定將投入2026高雄市長黨內初選，並宣佈官方社群平台正式成立。

▲▼許銘春。（圖／記者賴文萱攝）

▲許銘春拜訪高雄市交通運輸總工會時正式表態。（圖／記者賴文萱攝）

許銘春表示，自台大法律系畢業後，在高雄執業22年，也因律師身分與陳菊市長結下緣份，加入市政團隊。自2008年起在高雄市政府擔任新聞處長、法制局長和副市長，再於2018年前往中央接任勞動部長，直到今年520卸任。

由於這次宣布參選地點對面就是國民黨高雄市黨部，被問是不是特別安排的，許銘春笑說她沒特別注意到，因為過去在擔任勞動部長時，就常常來關心駕駛員工會，今天特別來看他們，因為是公開行程，也藉這個機會跟市民報告。

許銘春說，柯志恩委員是非常優秀對手，有心、有熱忱為城市服務，大家都是君子之爭，期待高雄有好人才。至於如何看待黨內其他競爭對手？她則說，她跟賴瑞隆委員跟姊弟一樣，過去都是在花媽團隊市府服務，跟其他委員關係本來就不錯，也都有互動，大家都是好朋友強調「君子之爭，各自努力」。

許銘春也提到，參加黨內初選前有先跟陳菊院長溝通，陳菊院長有說只要是好人才，願意為國家社會城市來付出，她都支持樂觀其成，但有特別提醒，大家都是黨內同志要團結整合，才能夠市民也贏，高雄也贏，達成雙贏。

另外，許銘春說，未來在市政規劃上，會找時間跟陳其邁市長請議，因為他讓高雄產業轉型，未來將進入翻頁躍升的階段，向現任市長請益是非常必要的。

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