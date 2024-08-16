柯文哲爆幽靈計程車疑雲！吳怡萱嗆「政府的問題」：蔡英文也搭過

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨議員顏若芳今（16日）爆料，民眾黨主席柯文哲在總統大選期間的政治獻金申報中，出現130筆疑似「幽靈計程車」的車資支出，引發社會熱議。對此，民眾黨發言人吳怡萱反擊，稱這是政府的乘車證明有問題，而非柯文哲競選團隊的錯誤，並指蔡英文前總統也搭過好幾次非有效計程車，「政府恐怕需要拴緊螺絲」。

顏若芳16日在臉書發文表示，柯文哲競選總統的經費支出申報中，有130筆「計程車車資」，但她的團隊逐筆車號比對發現，其中68輛「不屬於計程車」、29輛「無此車牌」，其餘33輛則是在交易日期前就已經報廢、繳銷或撤銷，讓她不禁質疑，「柯文哲如何取得這些違法以及疑似造假的計程車牌？」

顏若芳直言，這已經不是「誤報」，而是「假報」，柯文哲可能觸犯《刑法》的公務人員登載不實罪，若以非法途徑取得大量車牌，更可能觸犯《個資法》。為此，她也要求柯文哲出面說清楚帳務問題，並質疑他連一個競選團隊都帶不好，還有何資格再參選總統。

▲民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波越演越烈，且每日都冒出新爭議。（圖／記者袁茵攝）

針對「幽靈計程車」疑點，吳怡萱在臉書上發文說明，她去翻找了計程車單據後發現，確實有電子收據上顯示的車牌在「有效計程車」網頁上查詢卻找不到的情況，例如其中一筆「ABC-000」車資290元的電子乘車證明，上網查詢「ABC-000」就非有效計程車，「那請問是乘客的問題，還是駕駛的問題？」

吳怡萱強調，大多乘客在搭計程車時不會先查計程車到底是不是有效計程車才搭，然而顏若芳卻胡亂指控柯文哲競選團隊車牌造假，但也因此讓她們知道，政府的乘車證明恐怕需要拴緊螺絲。

吳怡萱認為，相關單位應該調查為何電子乘車證明上的車牌會出錯，且過去交通部補助全國近8萬輛計程車換新式計費器，就被投訴過記載資訊錯誤，形同政策沒有落實，現在計程車提供的電子收據可能存在「玩假的」問題，未來她們也會將相關問題交給交通委員會的委員來了解一下。

吳怡萱最後更提到，大家一查才發現，「蔡（前）總統也搭過好幾次的『ABC-000』」。