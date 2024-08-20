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「頭過身就過」！高雄市長初選綠5搶1廝殺激烈　還有一黑馬未表態

▲▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

前勞動部長許銘春今（20日）表態參選下屆高雄市長，再加上先前已宣布參選的民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆等人，進入「5搶1」局面，且還有前屏東縣長、現總統府秘書長潘孟安被點名有實力「跨區辦案」，若真的投入選戰，預料初選就將掀起一波激烈黨內廝殺。

許銘春是律師出身，由前高雄市長陳菊引薦進入政壇，兩人關係密切，許又被稱「小花媽」，過去曾一度考慮參選左楠區立委後作罷，後在高雄市政府任職，曾擔任新聞局長、法務處長、副市長，許銘春也在2018年進入賴清德內閣擔任勞動部長，成為任期最長的勞動部長。

而許銘春爭議不少，除不時失言外，過去同黨立委楊曜質詢就業安定基金時，質疑勞動部補助3千萬「拍（高雄市長）陳其邁馬屁」，讓許銘春淚灑議場，更喊「我不幹了可以吧！」由於當時正值大選期間，而時任高雄立委劉世芳選區面臨接棒問題，楊曜當時就質疑與此事相關，「我的質詢，是否成為許部長的一場舞台秀？」

許銘春今表示，謝長廷市長擘畫城市美學、陳菊市長完成各項重大基礎建設，陳其邁市長持續推動產業轉型，引進世界潮流的AI科技產業，讓高雄走向世界，在世界中發光發熱。

她說，期待接下來的高雄是一座兼具科技、生態與人文關懷的國際城市，用過去厚實的競爭力，打造更有餘裕的高雄。因此許銘春這次的參選主軸設定為「高雄有春」（Ko-hiông ū-tshun），希望高雄有銘春，大家生活攏有春。

而2026高雄市長選舉逼近，目前國民黨已「定於一尊」由經營已久的不分區立委柯志恩出戰，民進黨部分，則是「群雄並起」，除今日宣布投入選戰的許銘春，再加上先前已宣布參選的民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆等人，光是綠營就已進入「5搶1」局面，其中，最晚宣布的邱議瑩更被前總統陳水扁、多位黨內人士點名是有爆發力「黑馬」。

另外，前屏東縣長、現總統府秘書長潘孟安也被點名有實力「跨區辦案」，潘曾擔任過兩屆屏東縣長，期間與高雄多次聯合辦理活動，潘孟安更是總統賴清德最親密的政壇戰友，倘若真的參選，打出「總統牌」，將成為另一潛在有力人選。

高雄向來是綠營大本營，「初選投過身就過」，所以歷次縣市首長選戰都是初選比大選更激烈，尤其黨內培養已久的中生代立委們，都認為參選時機成熟，盼為政治生涯再上層樓一搏，預料將掀起一波激烈黨內廝殺。

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