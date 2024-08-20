YouTuber「開價3千↓」求後製！剪輯師一看吐血：超雷　同行狂點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名剪輯師昨透露，在接案時碰過不少超雷的YouTuber，要求一大堆，卻開出令人匪夷所思的低價；同時，他更點名某中大型的情侶檔YouTuber，「我剪完一片就逃走，真的會把你對剪輯的熱情通通消磨掉。」

該名剪輯師借朋友帳號在Dcard發文，他曾接過某情侶檔YouTuber的案子，當初開價低於3000元，對方表示會給初剪版本，他們只要負責後製即可，結果到現場才知要從毛片開始剪輯。

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他接著驚呼，毛片量是2小時起跳的多機位素材，且瘋狂吃螺絲，「口才完全沒想訓練的意思，會特別要求剪輯幫忙剪順，特效跟字卡基本上每3句要一個，音樂30秒要換一首，修改的備註如PPT一樣多，是用iPhone看Line訊息，要下滑兩個版面以上的程度。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

該剪輯師直言，他剪完一片就逃走了，「當下真的覺得我固定接案的YouTuber都是天使。如果投作品集有遇到符合提示的情侶檔YouTuber，真的要三思而後行，他們會把你對剪輯的熱情通通消磨掉。」

PO文掀起討論，就有同行認證，「剪輯師來了！光看敘述+毛片時長就猜得到是誰，之前我也輾轉透過朋友收過這個案子，真的是很驚人的價錢跟規格」。

另外，還有其他剪輯師趁機吐苦水，「兩年前我也遇過15分鐘3000，然後修改點給我列了100個增加字卡，當作吃到飽是不是，一兩支之後直接拒絕合作。」