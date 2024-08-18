和網友見面「長相身材差很大」　他曝最怒狀況：修圖都算好的了

▲原PO直呼，別再修圖了！（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

出社會後，比較難認識新朋友，所以許多人都會使用交友軟體。近日就有網友發文直呼，拜託女生不要再修圖了，他常常和女網友約出來見面後，才發現長相、身材和照片根本不同，用真實一點的照片交友很難嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「交友軟體別再修圖了」為標題發文直呼，拜託女性不要再過度修圖了，因為他覺得這樣只會浪費彼此的時間。他表示，當他見到真人時，常發現對方與網路上的照片差距太大，當初會聊天純粹是被「照騙」，既然見面後，發現對方的長相和身材與照片上的完全不同，還要怎麼正常聊天？

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原PO直言，若女網友過度修圖，那他沒有封鎖對方，已經算是很客氣了。他認為，當他回訊息變慢，或者選擇不回覆時，對方就應該要有自知之明，這是因為照片與真人差太多所導致，在交友軟體上使用真實一點的照片很難嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「男生不要再謊報身高了，165就165，不用進位沒關係」、「我看到一堆男生也修圖修很大，不是AI圖就是模糊不清、濾鏡開滿的圖，連十年前的照片都有」、「看到一堆男的不是照片很遠的拍，不然就是戴口罩、遮臉」、「不能理解放照『騙』的人的心態，約出來見面都不會尷尬的嗎？我都不敢放太漂亮的」。

還有網友表示，「你們碰到修圖的都算好的了，我是直接碰到拿假圖的。當時她看到我臉沉下來，還自己心虛的說，不好意思拿她朋友的照片」。