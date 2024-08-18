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不想一直換衣服！小情侶「在家都全裸」　一票+1：連內褲都沒有

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO回到家後，不想穿著穿過的衣服上床。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

平常待在家，會不會穿衣服？近日有網友發文表示，她從以前在家，就很習慣全裸，後來交了幾任男友，每一任也都很習慣她的生活方式，有沒有人也是這樣呢？貼文曝光後，引發討論，其中真有不少網友在家也都不穿衣服。

女網友在Dcard上，以「關於在家全裸」為標題發文，提到她在家裡一向習慣全裸，因為她不喜歡穿著穿過的衣服上床過夜，但也不想每天都換2、3套衣服，一直洗衣服。

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原PO透露，她的幾任男友都很習慣她這種生活方式，甚至現任男友還被她影響，現在兩人在家都是全裸，也會一起洗澡，至於親熱，也依舊有感覺，兩人都很開心。

不過，原PO近期則意識到有時候需要坐在地上，私密處露在外面似乎不太安全，所以現在就會穿上小褲褲了。對於全裸的生活方式，她也想知道是否還有人也是這樣？

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「我也是，我是原生家庭就這樣了。跟我先生在一起結婚後也是，進階到兩人連內褲都沒有」、「一回到家兩個人就都是脫光光的」、「我去男友家，只要洗完澡我都是光著的」、「我在家也全裸，真的比較自在放鬆，老婆、小孩都習慣了」、「+1，全裸才舒服，偶爾會穿內褲」。

還有網友回應，「自住，只有內褲在身。與女友同居，就累了，全身包緊緊」、「我們只會不穿外褲（上衣+內褲），總覺得一直看裸體少了一點美感」、「窗簾記得要拉，我的鄰居也是全裸在家然後都不拉窗簾，每次看到都會被嚇到」、「我最少只能到穿著丁字褲跟內衣」。話題引發討論。

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