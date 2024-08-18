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聽男友建議選股票！她一賺錢「被要求73分」　網搖頭：可以直接分

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲男友要求七三分。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

投資股票有賺有賠，若聽從另一半建議來選股，賺錢了會不會分對方？近日有網友發文表示，男友的投資經驗比她豐富，所以日前就問她要不要買某支股票，當下她聽從建議買進，結果現在股價漲了，對方就要她「七三分」，讓她不知是否合理。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友推薦我股票，但賺了要跟他七三分」為標題發文，提到她的男友在投資方面的經驗比她豐富，她雖然早有開證券帳戶，但從未認真研究過投資。

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最近，男友向原PO推薦一支股票，並說該股票會上漲。事實證明，男友的預測是準確的，該股票確實上漲了。然而，男友卻要求原PO「七三分」，他拿七、原PO拿三，他還說，如果同事買了他推薦的股票，賺錢也會五五分。對此，原PO直言傻眼，這合理嗎？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，就有網友好奇拋問，「那賠了，也是他七嗎？」原PO則透露，男友說「不會賠錢」，不過對於對方的要求，她仍舊無法理解，那是用她的錢投資，為何要分？

其他網友也紛紛回應，「我建議你換掉他這支股票」、「同事五五分，憑什麼女友是七三分」、「合理你還會問？還不跑啊」、「不會賠錢，那就是請他貸款All in囉！哪有什麼一定」、「我是覺得不用七三、不用五五，你可以直接分」。也有網友表示，「我覺得，如果他是真的幫你帶進帶出保證收益的話，那可能真的要討論一下分潤，但七三分太智障了，沒有這種分法的」。

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