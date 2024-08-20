新竹聯誼畫面曝！男生報名要「手刀搶」：很多工程師想婚

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

想要脫單，除了可以用交友軟體，也有人選擇參加聯誼。近日就有網友貼出一張新竹聯誼場的照片，透露男生報名都要「手刀搶名額」，照片引發討論。

有網友在Dcard發文，指出新竹有聯誼活動，參加的人很多，文中貼出一張照片，只見會場中擺了好幾張長桌，估算至少有10張以上，一張大約7個人，男女都有，「報名男的都要手刀搶名額，工程師真的很多人想結婚成家。」

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▲原PO透露，參加的男生都要搶名額。（圖／翻攝自Dcard）

照片掀起熱議，「自己有在參加新竹的活動，完全可以認同你」、「在新竹這麼久，都不知道有這種活動」、「雖然一個願打一個願挨，但看到這種都覺得蠻可憐的」、「工程師的工作性質，平常真的很難認識別人欸！有認識幾個工程師，都是上班不能用手機，還加班，自由時間只有平日晚上，還是很晚的那種，難怪他們都要靠聯誼或是交友軟體。」

不過，先前曾有網友在PTT發文，某社團舉辦的某場聯誼活動，他兼差當攝影師，男女生各來了30位，結束後和活動負責人聊天，才得知女生報名人數很少，主辦為了讓活動順利，現場有25個女生是主辦找來「湊人數」的，都是已婚或是有男友。

原PO透露，這類型的活動女生似乎都不用錢，但男生就收蠻多錢的，「男生都很飢渴，女生都興趣缺缺，但還是覺得那些男生不知情被騙很可憐」。對此，留言區就有網友指出，「我朋友也有被找去當人頭過，她有男友，現場男女比例真的很大」。