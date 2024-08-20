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嬰兒死亡率是台灣7倍　聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

▲聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

▲聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助。（圖／聯新國際醫療提供）

記者楊淑媛／桃園報導

尼泊爾的深山區居民長期面臨地理環境險峻和醫療資源匱乏的挑戰，母嬰健康問題尤為嚴峻，嬰兒死亡率是台灣的7倍，而病床數卻僅有台灣的1/25。為此，聯新文教基金會成立「希望聯新尼泊爾期望醫療中心」，期救援更多當地住民。

聯新尼泊爾期望醫療中心院長許詩典19日表示，在尼泊爾義診中，年幼患者以外傷化膿、中耳炎及皮膚病居多，老年人以關節痛、眼疾最為常見。有一名兩歲女孩，因赤腳遭意外刺傷，引起蜂窩性組織炎，導致左腳腫脹疼痛、不良於行，醫護人員將傷口切開引流，再敷以藥膏及抗生素，雖然治療時小女孩嚎啕的哭聲，令人心痛，但經處理後女能開心地行走，也換來母親感謝的表情。

▲聯新國際醫療團隊深入尼泊爾山區人道援助

過去17年間，許詩典院長已來往當地尼泊爾義診多年，更協助當地成立醫療中心，「聯新尼泊爾期望醫療中心」的夢想種子起始於2014年，他長期努力改善當地醫療困境，超過 40,950 人次受益，期望醫療中心在當地喊出「Give Hope給孩子一個健康長大的希望」為初始，逐漸成長、萌芽茁壯，庇蔭山區居民們的健康生活。

為了深入了解這些困境，知名藝人Janet與聯新文教基金會的團隊一起前往尼泊爾，探訪當地居民、拍攝紀錄影片，並參與援助的工作。Janet到當地協助義診，見證聯新國際醫療團隊為尼泊爾喬哥地的居民提供免費的醫療服務，並定期舉辦公共衛生教育計畫，同時特別針對偏遠山區的居民提供更多醫療服務、透過衛生教育轉譯知識、建立正確的保健觀念等。

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