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尼泊爾2巴士「被土石流沖走」！撈出7遺體　55人仍失蹤

▲▼尼泊爾發生土石流，將2輛巴士沖進暴漲河川中。（圖／路透）

▲尼泊爾發生土石流，將2輛巴士沖進暴漲河川中。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

尼泊爾因暴雨引發土石流與洪水，12日更因土石流導致2輛巴士墜河，有62人被沖入暴漲河水中，至今仍有55人下落不明，而巴士的殘骸也消失無蹤。負責搜救的救難隊直言，如今已經放棄找到倖存者的希望，將目標轉為尋回罹難者的遺體。

根據《路透社》報導，搜救人員已經排除在該起土石流事件中找到倖存者的可能。該起土石流12日將2輛共載有62名乘客的巴士沖入因暴雨而暴漲的河流中。由於天氣不穩定，搜救任務數度受到阻礙，上百名救難人員15日上午重新恢復搜救行動。

▲▼ 尼泊爾暴雨引發山崩，巴士墜河。（圖／路透）

▲至今僅尋獲7具遺體，仍有55人失聯。（圖／路透）

救援隊強調，目前正努力尋找失蹤的55名乘客和巴士。如今距離事故發生已超過72小時，搜救人員直言，「找到倖存者的可能性已經不存在了，我們的重點是尋回遺體。」

事故地點位於奇特旺區，距離首都加德滿都約86公里。截至目前為止，已尋獲7具遺體。

失蹤者家屬們聚集在搜救現場，但現場氣氛凝重，已不再有人抱持著親人還活著的希望。一名官員表示，「他們只是請求我們至少要找到遺體，現場的氣氛非常沉重。」

自6月中旬以來，由於暴雨引發的土石流和洪災已在尼泊爾造成超過100人死亡。此次土石流事件後，當地政府也宣布，將計劃禁止巴士在已發布惡劣天氣預報的情況下於夜間行駛。

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