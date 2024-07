快訊／尼泊爾客機墜毀！現場濃煙狂冒　機上19人至少5死

記者張方瑀/綜合報導

尼泊爾國內線紹里亞航空(Saurya airline)一架客機在當地時間24日上午11時左右,在首都加德滿都特里布萬國際機場(Tribhuvan International Airport)墜毀.機上包含機組人員在內共載有19人,現場燃起熊熊火勢,消防人員正在現場灌救。

印度Indian Express報導指出,事故至少造成5人死亡,機師已經被送往醫院搶救。

Plane crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. Updates to follow. #Kathmandu #PlaneCrash #Nepal pic.twitter.com/XFpMbQwAGR

根據Khabarhub報導,當時這架飛機正準備從加德滿都飛往博克拉,目擊者指出,飛機疑似在起飛滑出跑道,從網路上曝光的畫面可以看到,火勢造成的濃煙直竄天際。

目前消防人員正在撲滅火勢,詳細死傷狀況仍不明,機場已暫時關閉。

Serious accident at Tribhuvan International Airport involving a Surya Airlines plane. Reports suggest there were 19 passengers on board. A significant fire is reported. Hope everyone is fine.#BreakingNews #NepalNews #TIAAccident #TribhuvanAirport #SuryaAirlines #FlightCrash pic.twitter.com/iaaIowLBc1