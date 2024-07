尼泊爾客機墜毀18死！剛起飛「詭異右傾」　著陸打滑燒成火球

記者吳美依/綜合報導

尼泊爾今(24)日上午發生18死空難,一架客機起飛不久後,卻突然離奇「右傾」,隨後降落到跑道上,竟不慎打滑、滑出跑道,隨後冒煙並且迅速被熊熊大火吞噬,相關畫面都被鏡頭拍下。

▲尼泊爾客機墜毀機場,導致18人死亡。(圖/翻攝X)



#WATCH | This video reportedly shows the moment when the Saurya Airlines plane crashed at the TIA Airport in Kathmandu.#Nepal #Crash #NepalCrash #Video #Kathmandu #sauryaairlines pic.twitter.com/HbuN5RQynB