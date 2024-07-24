尼泊爾客機墜毀18死！剛起飛「詭異右傾」　著陸打滑燒成火球

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾今（24）日上午發生18死空難，一架客機起飛不久後，卻突然離奇「右傾」，隨後降落到跑道上，竟不慎打滑、滑出跑道，隨後冒煙並且迅速被熊熊大火吞噬，相關畫面都被鏡頭拍下。

▲尼泊爾客機墜毀機場，導致18人死亡。（圖／翻攝X）



2段現場畫面分別捕捉到客機右傾與燒成火球的瞬間。尼泊爾軍方在一份官方聲明稿中證實，國內線紹里亞航空（Saurya airline）一架客機在當地時間上午11時15分左右墜毀，「救援工作正在進行中」。

另據CNN、BBC、德國之聲、加德滿都郵報等外媒消息，當時機上一共載有19人，正要從首都飛往旅遊勝地博克拉（Pokhara），未料發生意外。全機僅有機師本人倖存，目前正在接受治療。

根據紹里亞航空官方網站上，該公司只使用龐巴迪CRJ 200（Bombardier CRJ 200）飛機。

儘管尼泊爾航空業近期有所成長，卻因為安全標準不佳、培訓不足與維修問題，受到嚴重影響。歐盟甚至以安全考量為由，禁止所有尼泊爾進入領空。

尼泊爾的地理環境特殊，擁有被群山環繞的高海拔跑道，即便對於最有經驗的機師而言，也是一大挑戰。此外，該地區的天氣出了名地難以預測，更讓飛安問題進一步複雜化。

快訊／尼泊爾客機墜毀！現場濃煙狂冒 機上19人「僅機師倖存」