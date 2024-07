4度出任總理！　72歲尼泊爾共產黨主席奧利宣誓就任

▲尼泊爾總理奧利曾應邀訪問中國,與中國國家主席習近平(右)會面。(示意圖/翻攝自新華社)

文/中央社

尼泊爾共產黨主席奧利(Khadga Prasad Sharma Oli)今天宣誓成為新一任總理。在此之前,他所領導的共產黨與中間偏左的尼泊爾國大黨(NC)達成協議組成聯合政府,讓原本就不穩定的國會再次改變了權力格局。

根據法新社,這是現年72歲的尼泊爾共產黨/聯合馬列(CPN-UML)主席奧利第4次擔任尼泊爾總理。

尼泊爾地處喜馬拉雅山派南麓,擁有將近3000萬人口,位在印度和中國兩大鄰國之間。

奧利過去對中印兩國友好,在這兩個競爭國家之間取得微妙平衡,但後來傾向北京,以降低尼泊爾對新德里的依賴。

在過去執政時期,奧利向北京表現出友好姿態,並告訴尼泊爾國民,若與中國建立更緊密的關係將能帶來經濟增長。 他同時煽動反印度的民粹言論,形容印度是對尼泊爾專橫的「老大哥」。

印度總理莫迪(Narendra Modi)是最早向奧利表示祝賀的人之一,他今天在聲明中表示,期待印度與尼泊爾兩國能建立更深厚的友誼關係。

▼尼泊爾新任總理在社群平台X上轉貼不丹總理的當選祝福,並向其表示感謝。

Thank you, @tsheringtobgay, for your heartfelt congratulations. I am eager to work together to strengthen the bonds between our nations. https://t.co/GTjxpXzeEC