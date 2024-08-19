認財務嚴重瑕疵、申報匪夷所思　黃珊珊道歉：身為總幹事都概括承受

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，且演變成黨內互打局面，使柯要求時任競選總幹事黃珊珊每天召開記者會說明查帳進度。黃珊珊19日先對所有人致上歉意，表示非常理解外界的難過與憤怒，過程中未盡完善的閃失，她身為總幹事都概括承受，並坦言財務處理過程有嚴重瑕疵、申報過程非常匪夷所思。

黃珊珊19日下午3時與時任競總發言人陳智菡召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，黃珊珊致詞時表示，今天是一個沈重的時間，但是必須要非常堅定在這裡跟大家報告，有關政治獻金申報不實爭議，再次重申，競選總部處理過程當然有重大瑕疵，但到目前為止，短報的支出、被會計師（端木正）誤登金額，目前都有找到相關憑證且用於大選。

「今天要向所有支持民眾黨的朋友們致上最深歉意，大家的難過跟大家的憤怒，我們都非常理解。」黃珊珊強調，但請相信競總所有人也非常的難過，「我們打起精神要做好善後工作。」

▲黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊指出，從競選開始第一天到最近發生的爭議，過程中未盡完善的閃失，「我身為總幹事當然會概括承受，但是所有責難，我們競選總部所有同仁會一起面對，也會一起善後，希望大家相信競選捐款的每一塊錢都用於選務上。」

黃珊珊提及，此次財務處理過程有嚴重瑕疵，申報過程非常匪夷所思，如此草率跟混亂，民眾黨將一一查明，也將配合檢調調查，給支持者跟社會大眾一個清楚交代。

最後，黃珊珊說，今天會把截至昨天為止查出的相關比對做說明，在繼續比對過程中，只要有相關結果，都會定期向大家報告。