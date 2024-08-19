京華城案遭控「神祕會議」　黃珊珊：無任何神秘或私相授受

▲黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）



實習記者歐承翰／台北報導

台北市前市長柯文哲深陷京華城案，日前遭名嘴李正皓指控京華城高容積率的起點，源自2020年3月10日的「神秘會議」，而柯昨天回應是與國民黨議員應曉薇便當會。今（19日）時任北市副市長、民眾黨立委黃珊珊受訪時再被問及此事，她強調，這次便當會就是一般的座談會，並無任何「神秘」或「私相授受」的問題。

黃珊珊解釋，議員若是有事情要向市長反應，會向府會總聯絡人表示要開座談會，而身為府會總聯絡人的她就會安排和市長座談的時間，議員也會事先提出討論議題，她會通知相關的局處共同與會。

黃珊珊指出，名嘴所控的「應曉薇便當會」這場座談會就有20多人坐在現場，身為主聯絡人的她也必會出現在現場。她強調，名嘴拿出來的會議紀錄都是台北市政府公開的會議紀錄，「便當會」是議員向市長提出需求所開的座談會，並沒有任何「神秘」或「私相授受」的問題；市長裁示完畢後，才會交由相關局處做後續處理，而她的職責是針對議員反映的事項做追蹤列管。

有媒體提到，民進黨議員簡舒培質疑，京華城是否曾向黃珊珊以個人身份，而非「府會聯絡人身份」陳情過？黃珊珊則回應，京華城的部分並非由她分管，若是與她接觸，最後也會回到分管的業務單位，如果簡議員有問題那就提告吧！