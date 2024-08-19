不主動辭立委　黃珊珊3度重申「大家一起面對」：不單純是保全個人

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，外界究責時任競選總幹事黃珊珊責任，黨外有國民黨「打珊保柯」攻擊，黨內則有中評會、前立委蔡壁如將內鬥浮上檯面等問題，使黃珊珊受「內外夾擊」。被問到要不要請辭立委，黃珊珊3度表達競總同仁都會一起面對，並強調這不是單純保全個人或把責任推給別人。

▲黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊19日下午3時召開柯文哲政治獻金查帳進度記者會，被問到前民眾黨秘書長謝立功認為，蔡壁如爆發論文爭議時辭職止血，黃珊珊要善後沒問題，但應該先辭職？黃珊珊回應，這幾天有很多指教，「不管大家有什麼意見，我們都虛心接受，也正在檢討。」而競總同仁會一起面對，包括善後與重建信任，「所有外界意見，都當成是好意就好了。」

有媒體詢問，怎麼看柯在中評會前指定黃擔任「善後小組」負責人，被外界認為不太適合，且黨內外有眾多希望黃請辭立委負責的聲浪，會不會負起政治責任？黃珊珊回應，身為競選總幹事，對於這件事件，當然責無旁貸，「但我們會坦然面對，我們所有競總同仁都會一起面對，我也會尊重黨的相關處置。」

黃珊珊提及，但虛心接受、善後重建這2件事情，是現在最重要的任務，「我們有這麼多工作需要釐清，需要趕快把相關真相釐清，還給社會大眾跟支持者一個交代，這不是我們單獨個人的問題，而是我們要怎麼樣讓這事情查清楚、說明白，然後讓外界對民眾黨恢復信心，這比個人更重要。」

媒體三度追問，會不會主動請辭立委，否則接下來怎麼弭平黨內聲音？黃珊珊回應，從競選到現在，只要跟競選總部有關的責任，「我們都會面對，我們所有同仁會一起面對，而不是單純保全個人，或是把責任推給別人。」