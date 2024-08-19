何時要約談柯文哲？法務部長鄭銘謙：尊重檢察官偵辦

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，將時任競選總幹事黃珊珊、前立委蔡壁如之間的內鬥浮上檯面，蔡壁如18日被問及「黨內2個女人的戰爭」時，蔡反點名2女人是黃珊珊與時任競總發言人陳智菡。黃珊珊、陳智菡19日下午召開記者會，被問到蔡壁如相關問題，黃珊珊僅微笑回應，把所有外界意見當成善意就好。