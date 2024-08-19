何時要約談柯文哲？法務部長鄭銘謙：尊重檢察官偵辦

▲法務部長鄭銘謙（左）南下高雄參加活動，談到是否約談柯文哲的問題。（圖／記者陳宏瑞攝）
記者陳宏瑞／高雄報導
前台北市長柯文哲近日飽受京華案及政治獻金申報不實風波困擾，外界關切檢方是否會約談柯文哲？法務部長鄭銘謙今（19）日南下高雄參加活動時，面對媒體追問，鄭銘謙不願多談，僅說要尊重台北地檢署的檢察官。
鄭銘謙今日南下高雄參加「馨生保護服務據點」揭牌啟用儀式，對於媒體追問柯文哲要求趕快傳喚他的問題，鄭銘謙說，要尊重北檢的檢察官的偵辦，檢察官會依照案情或證據去做處理調查。
▲法務部長鄭銘謙（左）南下高雄參加活動，談到是否約談柯文哲的問題。（圖／記者陳宏瑞攝）
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前台北市長柯文哲近日飽受京華案及政治獻金申報不實風波困擾，外界關切檢方是否會約談柯文哲？法務部長鄭銘謙今（19）日南下高雄參加活動時，面對媒體追問，鄭銘謙不願多談，僅說要尊重台北地檢署的檢察官。
鄭銘謙今日南下高雄參加「馨生保護服務據點」揭牌啟用儀式，對於媒體追問柯文哲要求趕快傳喚他的問題，鄭銘謙說，要尊重北檢的檢察官的偵辦，檢察官會依照案情或證據去做處理調查。
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