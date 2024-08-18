民眾黨過去沒人能擅自調節　前幕僚揭「申報經驗」：SOP蕩然無存

▲民眾黨主席柯文哲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金申報不實」爭議，民眾黨指控會計師端木正「擅自調節」造成帳務錯誤，柯文哲則宣布黨內反省改革。對此，前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安17日表示，2018年競選期間，同樣數萬筆小額捐款、人力一樣不足，卻可以在「選前兩天」公開所有的競選收支。他質疑，當時所有帳目，經過財務監督委員會專業查核，沒有任何人擅自調節、需要揹鍋，為什麼到了今年，所有慣例完全蕩然無存？

回顧民眾黨2018年選舉期間，曾在選前2天，兌現承諾，公布柯文哲競選辦公室的財務收支，而此份競選彙總表，顯示累計支出35,541,711元，每項名目、花費條列清楚。當時民眾黨表示，期待所有的臺北市長候選人，加入這場改造政治文化的社會運動，一起對市民許下財務收支全數公開透明的承諾。

▼民眾黨曾在2018年選前兩天就公布競選支出。（圖／民眾黨提供，點圖放大）

對此，柯昱安於臉書指出，2018年柯文哲競選期間，當時同樣也是數萬筆小額捐款，線上金流平台不像今年這麼方便使用，黨內人力也是一樣不足，但不用等到隔一年的監察院申報，競辦在「選前兩天」就上網公開所有的競選收支細目。

柯昱安說，當時所有帳目，都經過財務監督委員會的專業查核，集體決策，集體負責，沒有任何人可以擅自調節，也沒有人需要揹鍋。

柯昱安質疑，如果這樣的做法，在當年成為一種SOP，成為一種對於財政紀律價值的延續，為什麼到了今年，所有過去的慣例完全蕩然無存？

最後，柯昱安大嘆，自己沒有答案，留給大家自己去評斷。

▼前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）