林亮君質疑93.7％捧現金捐款　柯文哲認「勾錯」：多數是網路捐款

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲政治獻金申報爭議，民進黨台北市議員林亮君17日質疑，柯文哲的政治獻金收入「現金」比例遠遠高於「匯款」，難不成抱著3、4億現金到總部？並PO出應援科技聲明。對此，柯文哲18日證實，這一看就知道當時勾錯了，因為民眾黨絕大多數是透過網路小額捐款。

柯文哲18日上午8時10分左右離開住宅，並且在家門口受訪。柯文哲表示，目前已查帳查到一個程度，因此公布黨內4個反省措施，包括從今天開始啟動財務監督委員會、建立長期合作的律師團、應變小組與善後小組。

被問到政治獻金捐款高達九成三的比例是「現金」引發外界質疑，柯文哲回應，捐款大概有18萬筆，支出大概是1萬筆，如果把中央黨部的算進去，那邊也有3萬筆，「老實講，有人嘲笑我們說『你們就是誠實申報，國民黨才報2億，怎麼可能，你們還真的乖乖申報3億多元』。」

柯文哲提及，還是要建立台灣新政治文化，誠實申報，有人說報越多錯越多、被抓到的問題就越多，但我倒覺得誠實申報，按照制度走，如果哪裡有過失再去改變，這是比較好的文化。

柯文哲坦言，一筆筆看報帳後發現問題很多，代表真的要建立電子記帳制度，「你說現金那個，一看就知道錯誤，這表示當時就勾錯了，因為我們絕大多數都是透過網路小額捐款，我們哪有那麼多現金？很少。」