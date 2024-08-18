民眾黨像裝了葉克膜邁向死亡　黃揚明預言內鬥：開始把同志當敵人

▲左起黃珊珊、柯文哲、蔡壁如。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金申報不實」爭議延燒，柯文哲立即宣布黨內反省改革。對此，媒體人黃揚明17日表示，民眾黨開始有人希望蔡壁如「班師回朝」、黃珊珊「滾蛋」，但兩方都有各自人馬的狀況，每天內鬥，2026年就毀了。他認為，民眾黨把「同志當成敵人的氛圍」已經開始，若各派系不信任彼此、柯文哲又壓不住，這個黨就像「裝了葉克膜」，而這個葉克膜，柯文哲卻無法控制，最終邁向死亡。

黃揚明於節目《週末大爆卦》表示，目前民眾黨有群人，希望蔡壁如「班師回朝」、而黃珊珊「滾蛋」，可是出現一個問題，現階段黨內結構，蔡壁如與黃珊珊都還有各自人馬。

黃揚明指出，蔡壁如一直有「民眾黨之母」的稱號，都是她一手促成創黨，而當初這些黨代表和中央委員，其實都是「壁如派」。而這段日子，蔡壁如遭到「流放邊疆」，到台中耕耘，變成像是盧秀燕市府團隊的人，也不把她迎接回來，那現在他們報仇剛好。

黃揚明認為，但換個角度想，如果黃珊珊人馬出事，根據現在黨內結構、不分區立委等，很多都是由「黃珊珊主導」，那他們這群人會不會也採取反擊？

黃揚明預言，到時候民眾黨每天都在內鬥，2026年這個黨就毀了。依照這個邏輯推演，全黨都在內鬥，後果就是，各派人馬不爽對方，都會派人挑戰、提名對方現任選區，例如，民眾黨籍北市議員「學姊」黃瀞瑩那區，就可能多派1人參選。

最後，黃揚明強調，現在離2026年縣市長大選，還有2年時間，民眾黨這段時間會發生什麼，還有很大的變數，但現階段自己看到，民眾黨把「同志當成敵人的氛圍」已經開始了，若繼續各自派系不信任彼此、柯文哲又壓不住的狀況下，這個黨邁向死亡，就像「裝了葉克膜」，而這個葉克膜卻是柯文哲無法控制的。

▼柯文哲曾被譽為「台灣葉克膜之父」。（圖／台北市政府提供）