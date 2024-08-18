蛋糕被偷吃　陳佩琪曝與柯文哲「不滿」急遽升高：X！鮪魚肚頂桌緣

▲民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴不斷，但先前又爆發妻子陳佩琪涉嫌用兒子人頭設公司爭議，柯事後不認是人頭公司，陳也更改說法為「兒子自己開戶」。由於陳佩琪16日生日，陳18日於臉書寫下與柯的私人互動，透露最近雙方的「不滿」正急遽升高中，另也透露柯在生日當天很晚回家，沒經過她同意，跑去冰箱拿蛋糕切。

陳佩琪18日上午於臉書發文表示，柯文哲今天去台南、高雄參加活動，自己幫忙打點完行李以後，閒閒沒事就看了柯的新聞，其中一篇是「聽聞陳佩琪生日，柯文哲急忙問記者：要送什麼禮物？」

陳佩琪提及，過去柯的回應很簡單，也有些無情，會說「錢都在她（佩琪）那裡， 要買什麼不會自己買！」但今年大概知道河東獅子正在吼叫中，不敢這樣回了， 還體貼地先問人該送什麼好，「嗯，不錯有進步！」

陳佩琪透露，其實最近雙方的「不滿」正急遽升高中，證據是與立院民眾黨團主任陳智菡吃飯時，被問到「主席那天出門，頭髮濕濕的貼在頭皮上，看起來都沒梳理，是還沒和好喔？」而自己也誠實地回答「是啊，是這樣沒錯！」

隨後，陳佩琪也指出，其實有一件事情讓她更生氣，生日當天柯很晚回來，但「回家後竟沒經本大壽星的同意，就去冰箱拿蛋糕出來切，打開蛋糕盒，不看還好，看了更生氣，原來一整個圓圓的蛋糕，他自承昨天已經被他K掉一半。」

「我是食量小，分他一點是不在意，但那天氣就氣在從眼尾的眼睛餘光掃過去， X！鮪魚肚都頂到桌緣了！」陳佩琪說，據她多年的觀察推理，一個不愛吃零食的人，竟然這麼晚還主動拿蛋糕出來吃，一定有鬼，後來如同她推理的，是因為柯文哲還沒吃晚餐。

陳佩琪回憶道，以前柯文哲回到家門口，第一件事情就是大吼一聲「佩琪！佩琪，我回來了！」第二件事是確定人有在後說「我還沒吃飯囉！」接著第三個動作是躲進書房等著叫號「這位顧客，你的餐點好了喔 enjoy！」，但最近可能知道河東獅子不好惹，不敢再喊了。

此外，還有網友在留言處詢問「後來阿北有買禮物了嗎？」，陳佩琪則回應「沒，以前人家送花給他，他會轉送我，說是他送的。」