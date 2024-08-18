政治獻金風暴　柯文哲要黃珊珊「每天開記者會」：扛起來才負責任

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波持續延燒，柯文哲18日宣布反省措施、黨內改革，包括要求時任競選總幹事黃珊珊，定期將查帳進度跟社會報告。但由於黨內爆出希望開除黃珊珊黨籍的聲浪，預計20日再次召開中評會處理此案，被問到這是否代表黃不會被開除黨籍？柯文哲回應，善後小組是行政的事情，中評會懲處為獨立事件。

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲18日上午8時10分左右離開住宅，並且在家門口受訪。柯文哲宣布黨內4個反省措施，包括從今天開始啟動財務監督委員會、建立長期合作的律師團、應變小組與善後小組；其中針對黃珊珊的部分，柯說，自己昨天有找黃珊珊來談，並跟對方說「辭職最簡單，屁股拍一拍就走路，現在整個善後小組還是要你來負責」。

柯文哲認為，當時黃是競選總幹事，現在出事了，但仍有相當多的查帳數量，必須要在監察院系統去更正，「這些查帳結果與其陷入被動、讓媒體每天抓1、2個錯誤來打，不如定期把每天查帳進度、發現什麼，直接跟社會報告。」

被問到先前稱不會干涉中評會，但又要黃珊珊處理善後，這是否代表黃珊珊不會被開除黨籍？柯文哲回應，善後小組是行政的事情，而中評會懲處是另外獨立事件，「我覺得是這樣，誰的責任，誰就去把它扛起來做好，才是負責任的態度。」

而柯文哲也說明，每天早上9點幕僚會開會，因為目前已查帳到一個程度，會搜集各界問題，這以後大概就是每天召開記者會，比照過去疫情期間的方法，把外面題目搜集起來，當場一個個回答。