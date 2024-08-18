曾力勸柯文哲改進2大問題！　呱吉：否則沒資格挑戰總統大位

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金申報不實」爭議延燒，柯文哲也立即宣布反省措施、黨內改革。對此，前台北市議員「呱吉」邱威傑17日表示，自己曾對柯說過，如果不改變個性與解決黨內人才不足問題，沒資格挑戰總統大位。他質疑，民眾黨為何能把這麼多責任，放在不可信任的端木正身上，而現行的「政治獻金法律」更應該改進，取消時間限制，所有收支內容都需申報，才能減少上下其手的機會。

邱威傑於臉書表示，自己卸任前，最後一次總質詢對柯文哲市長說過，「如果不改變個性，解決民眾黨人才不足的問題，是沒有資格挑戰總統大位的」。放在今天來看，仍然十分精準。

邱威傑質疑，即便是在把所有競選經費的過錯，都推到外部會計師端木正的前提，仍然可以問，為什麼民眾黨把這麼多重要的責任，放在端木正這個不可信任的人員之上。

邱威傑指出，而且端木正除了記帳與會計師，還包括不分區立委候選人、富邦獨董等職務。更不要提這個前提未必存在，有待檢調單位的調查結果。

邱威傑認為，不過趁現在這個機會，自己想重提一個當年對於競選經費的意見。依照台灣現行法律規定，個人只有在選舉前幾個月，才能開設政治獻金專戶，選舉結束後就要關閉帳戶，將結餘款項捐出或挪作其他法律允許的用途。

邱威傑說，他一向反對無限制的選舉經費競賽，他當年也限制自己的選舉經費在120萬以內。但是這條法律忽視了台灣現在選舉常態化的事實，每兩年一次選舉，所有檯面上或檯面下的候選人，都在這兩年間進行各種媒體與社群的操作，競選行為從來沒有停過。

邱威傑批評，因為這條法律的限制，使得台灣的政治人物在非選舉期間利用各種名目募資和從事宣傳行為，無法受到法律監管。例如政治人物最愛開各種意義不明的基金會就是一個很好的例子。

最後，邱威傑強調，正確的做法是「取消政治獻金的時間限制」，接受常態化的事實，並且將基金會、餐會等間接收入都納入監管，讓所有收支內容都需申報和接受社會公評，減少政治人物上下其手的機會。

▼前台北市議員呱吉邱威傑。（資料照／記者李毓康攝）