防私幼家族事業「包庇狼師」　教育局籲修法重罰並追究刑責　

▲北市教育局發文提請中央修法重罰隱匿性別事件人員，並追究刑責。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市培諾米達幼兒園爆發園長之子毛畯珅涉嫌猥褻幼童案，並在其母親、也是園所負責人的包庇下累積至少20名女童受害。台北市教育局表示，依據現行「教保人員服務條例」，對未依規定通報者最重僅罰15萬元罰鍰，日前已發文給教育部提請中央修法，針對「隱匿不報」的罰則提高到60萬元，並課予刑責。

台北市教育局副局長陳素慧表示，依「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」處理流程，幼兒園如發現性侵害事件，應於24小時內向縣市社政主管機關通報，但依據現行「教保人員服務條例」，對未依規定通報者僅處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳素慧指出，幼兒性別事件所造成的創傷，遠勝於因身體虐待、疏忽照顧或精神虐待所帶來的影響，且教保服務機構內負責人多與機構內教保服務相關人員有親屬關係，恐有隱匿不報情事，為強化幼兒保護，因而發文請中央評估提高裁罰上限到60萬元，並課予刑責。

陳素慧進一步指出，現行私立教保服務機構多由家族經營，機構內教保員與負責人、園長多有血緣與親屬關係，恐易有知情不報或協助隱瞞情事，為降低隱匿案情風險，以便在第一時間掌握違法對待幼兒事件，教育局也發文建議教育部，在全國教保資訊網填報系統人員名冊時，在系統內教職員工清冊加註負責人與教保相關人員的親屬關係。

陳素慧說，近日已盤點此案案件時序、流程、法令及困境，全面進行檢討，教育局已提出多項預防性督導機制，包括園所負責人和園長都應負起督導義務，園所聘任新進人員時，應確實查明身份，並落實性平案件通報，針對不成立的案件也會無預警稽查園所，同時也呼籲公私立園所全面裝設工作紀錄器，確保師生權益。