　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防私幼家族事業「包庇狼師」　教育局籲修法重罰並追究刑責　

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市教育局發文提請中央修法重罰隱匿性別事件人員，並追究刑責。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市培諾米達幼兒園爆發園長之子毛畯珅涉嫌猥褻幼童案，並在其母親、也是園所負責人的包庇下累積至少20名女童受害。台北市教育局表示，依據現行「教保人員服務條例」，對未依規定通報者最重僅罰15萬元罰鍰，日前已發文給教育部提請中央修法，針對「隱匿不報」的罰則提高到60萬元，並課予刑責。

台北市教育局副局長陳素慧表示，依「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」處理流程，幼兒園如發現性侵害事件，應於24小時內向縣市社政主管機關通報，但依據現行「教保人員服務條例」，對未依規定通報者僅處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳素慧指出，幼兒性別事件所造成的創傷，遠勝於因身體虐待、疏忽照顧或精神虐待所帶來的影響，且教保服務機構內負責人多與機構內教保服務相關人員有親屬關係，恐有隱匿不報情事，為強化幼兒保護，因而發文請中央評估提高裁罰上限到60萬元，並課予刑責。

陳素慧進一步指出，現行私立教保服務機構多由家族經營，機構內教保員與負責人、園長多有血緣與親屬關係，恐易有知情不報或協助隱瞞情事，為降低隱匿案情風險，以便在第一時間掌握違法對待幼兒事件，教育局也發文建議教育部，在全國教保資訊網填報系統人員名冊時，在系統內教職員工清冊加註負責人與教保相關人員的親屬關係。

陳素慧說，近日已盤點此案案件時序、流程、法令及困境，全面進行檢討，教育局已提出多項預防性督導機制，包括園所負責人和園長都應負起督導義務，園所聘任新進人員時，應確實查明身份，並落實性平案件通報，針對不成立的案件也會無預警稽查園所，同時也呼籲公私立園所全面裝設工作紀錄器，確保師生權益。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

「1手搖飲」泡奶精粉　一票人大推：加珍珠超好喝

林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

對男友「千年殺」戳爆痔瘡　她被提分手後悔了

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

更多熱門

相關新聞

北市幼兒園狼師遭判28年　許淑華討公道：我們不要就這樣算了

北市幼兒園狼師遭判28年　許淑華討公道：我們不要就這樣算了

台北市私立幼稚園狼師性侵案引發社會熱議，台北地院今（16日）一審宣判，該狼師有期徒刑28年，台北市政府也同步做出對相關主管機關的懲處。對此，民進黨台北市議員許淑華說，即便如此「我們不要就這樣算了」，提出3點爭議並喊話市府，相關單位應講清楚說明白，還給受害孩童及家長一個公道。

狼師毛畯珅重判28年　北市提7措施強化安全「籲中央修法重罰」

狼師毛畯珅重判28年　北市提7措施強化安全「籲中央修法重罰」

毛畯珅重判28年！家長「希望判無期」：還有共犯

毛畯珅重判28年！家長「希望判無期」：還有共犯

快訊／幼兒園狼師毛畯珅出庭聆判　正面照曝

快訊／幼兒園狼師毛畯珅出庭聆判　正面照曝

即／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審判刑28年

即／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審判刑28年

關鍵字：

幼兒園猥褻案件教育局預防措施幼童保護

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面