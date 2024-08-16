北市幼兒園狼師遭判28年　許淑華討公道：我們不要就這樣算了

▲台北市政府。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者歐承翰／台北報導

台北市私立幼稚園狼師性侵案引發社會熱議，台北地院今（16日）一審宣判，該狼師有期徒刑28年，台北市政府也同步做出對相關主管機關的懲處。對此，民進黨台北市議員許淑華說，即便如此「我們不要就這樣算了」，提出3點爭議並喊話市府，相關單位應講清楚說明白，還給受害孩童及家長一個公道。

「北市幼兒園狼師一審重判28年，我們不要就這樣算了」，許淑華在臉書發文，指近期新聞風波很多，但是台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲及國民黨立委徐巧芯，是不是忘了那些還在等待公道的孩童與家長們？

許淑華指出，第一，自己整理出三大關鍵時機點，指出北市府本可提早阻止悲劇。她表示，自己也針對蔣萬安「空洞的口號」，提出具體建議。她批評，這些檢討蔣萬安並沒有放在心上。而且對受害家長們請求增列心理諮商補助、以及回覆陳情信，「也是一拖再拖，處理進度緩慢。市長你的冷血行為，我相信市民朋友都看在眼裡」。

許淑華進一步表示，第二，徐巧芯不只在「狼師已經被收押後召開協調會」，於家長們的傷口上撒鹽。根據民進黨議員洪健益公布的協調會內容顯示，徐巧芯曾表示，「希望園方與家長私下解決」。

許淑華重轟，身為民意代表應該秉持公理，為受害的市民朋友討公道。而徐巧芯當初卻站在受害者的對立面，還幫園方講話想促使家長和解，這個行為真的很不可思議。

許淑華也指出，第三，她早在7月底要求北市府追查，狼師母親（案發園長）疑似在廢園懲處後，與創辦人聯手借殼上市。20多天過去了，北市政府還是沒有公布詳細的調查報告。她呼籲，北市府務必確保培諾米達案件的相關人士，遠離教育現場，還給家長一個安心的托育環境。

許淑華強調，以上三點相關單位一定要講清楚說明白，必須還孩童與家長們一個公道，「我們不要就這樣算了」。