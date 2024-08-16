快訊／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審合併判刑28年

記者黃哲民／台北報導

北市男子毛畯珅被指在母親開的幼兒園擔任教保員，2年間涉染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，毛男到案被羈押至今，日前經監察院公布他和幼兒園全名、惡行引發社會撻伐，還有人到幼兒園舊址噴漆衝撞洩憤，台北地院審理毛男第1波被起訴性侵6童犯行，今（16）認定涉犯224罪合併判刑28年，可上訴。

▲監察院公布毛男與幼兒園全名後，爆出幼兒園舊址遭人開車衝撞。（圖／記者張君豪翻攝）

現年約30歲的毛男出身幼教世家，本身畢業於大學社工系，2021年3月起，在母親在北市信義區經營的幼兒園擔任教保員，2022年間，毛男曾被質疑侵犯園內女童，但查無實據。

去年（2023年）7月間，有女童回家跟父母反映毛男會藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子乖乖就範，還命令被害人不能告訴別人。家長吃驚、立刻報警求助，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，同月10日搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量影像。

▲網紅小商人自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子毛男照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

毛男到案被羈押禁見至今，北檢去年8月10日起訴毛男對6名女童涉犯加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌。毛男在偵查中原本全部認罪，但審理時翻供，不僅否認所有加重強制性交指控，連部分加重強制猥褻犯行也撇清。

合議庭發現檢警搜索幼兒園查扣監視器主機與電磁紀錄後，毛男在羈押禁見期間，竟還能提出卷證以外的被害人於幼兒園內其他影像檔案，毛男顯然有勾串證人、湮滅證據之虞，預先裁定毛男從上月（7月）16日起延長羈押禁見2個月。

至於毛男另涉至少染指20位女童、並被查扣600多部性影像部分，檢方另案偵辦中。

因本案涉及對兒童的性侵害犯罪，全程不公開審理，家長恐慌串連，加上網友協助，發現毛母另經營1家托嬰中心，毛男在幼兒園任職前，曾在這家托嬰中心當保母，毛母的托嬰中心現已改名、新任負責人卻跟毛母原本經營團隊1名成員同名同姓，懷疑只是換殼漂白。

▲台北市長蔣萬安為市府處理毛男涉性侵案可能有疏失而道歉。（圖／記者李毓康攝）

台北市府去年9月間，以毛男對幼兒有情節重大的不當對待行為，裁罰幼兒園60萬元，隔月（10月）1日更廢止幼兒設立許可，今年（2024年）3月12日發布行政調查結果，因顧慮可能違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，沒揭露幼兒園全名。

北市府此舉挨批動作慢半拍又沒到位，監察院認為北市府既已作成公布姓名及機構名稱的行政處分，幼兒園去年已停業，新聞稿卻不揭露幼兒園名稱，實有自相矛盾之處，更讓外界誤解《兒少法》變相包庇加害人，今年7月16日直接公布毛男與幼兒園全名。

監察院指稱，《兒少權法》保護被害兒少身分免於被識別而曝露隱私，防止造成二度傷害，但若因避免加害人持續侵害，媒體基於增進兒童及少年福利、維護公共利益，經行政機關依《兒少權法》邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議，認為有公開必要，不在此限。

監察院認為，如具有維護兒少最佳利益的公益目的，媒體仍可報導刑事案件當事人，權責機關可循相關機制逕予把關，監院並立案調查台北市府有無依法善盡調查及監督責任。

監院公布全名後，群情譁然，台北市長蔣萬安與前手柯文哲都為本案公開道歉，綠營民代狂批道歉不能了事，應把真相還給家長等，還有人到幼兒園舊址噴漆、開車衝撞大門洩憤，現址經營喊冤跟毛男母子無關。