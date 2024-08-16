　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／幼兒園狼師毛畯珅性侵6幼童　犯224罪一審合併判刑28年

記者黃哲民／台北報導

北市男子毛畯珅被指在母親開的幼兒園擔任教保員，2年間涉染指至少20位幼童，並持有600多部被害人的性影像，毛男到案被羈押至今，日前經監察院公布他和幼兒園全名、惡行引發社會撻伐，還有人到幼兒園舊址噴漆衝撞洩憤，台北地院審理毛男第1波被起訴性侵6童犯行，今（16）認定涉犯224罪合併判刑28年，可上訴。

▲▼ 爆出性侵女童的台北市立培諾米達信義幼兒園舊址遭人開車衝撞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監察院公布毛男與幼兒園全名後，爆出幼兒園舊址遭人開車衝撞。（圖／記者張君豪翻攝）

現年約30歲的毛男出身幼教世家，本身畢業於大學社工系，2021年3月起，在母親在北市信義區經營的幼兒園擔任教保員，2022年間，毛男曾被質疑侵犯園內女童，但查無實據。

去年（2023年）7月間，有女童回家跟父母反映毛男會藉故碰觸私處，甚至伸手去摸，若遇到反抗，毛男會拿水瓶打臉壓制，逼孩子乖乖就範，還命令被害人不能告訴別人。家長吃驚、立刻報警求助，台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，同月10日搜索幼兒園與毛男住處，查扣大量影像。

▲▼網紅小商人曾自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子毛男照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲網紅小商人自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子毛男照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

毛男到案被羈押禁見至今，北檢去年8月10日起訴毛男對6名女童涉犯加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌。毛男在偵查中原本全部認罪，但審理時翻供，不僅否認所有加重強制性交指控，連部分加重強制猥褻犯行也撇清。

合議庭發現檢警搜索幼兒園查扣監視器主機與電磁紀錄後，毛男在羈押禁見期間，竟還能提出卷證以外的被害人於幼兒園內其他影像檔案，毛男顯然有勾串證人、湮滅證據之虞，預先裁定毛男從上月（7月）16日起延長羈押禁見2個月。

至於毛男另涉至少染指20位女童、並被查扣600多部性影像部分，檢方另案偵辦中。

因本案涉及對兒童的性侵害犯罪，全程不公開審理，家長恐慌串連，加上網友協助，發現毛母另經營1家托嬰中心，毛男在幼兒園任職前，曾在這家托嬰中心當保母，毛母的托嬰中心現已改名、新任負責人卻跟毛母原本經營團隊1名成員同名同姓，懷疑只是換殼漂白。

▲▼蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮台北起跑記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安為市府處理毛男涉性侵案可能有疏失而道歉。（圖／記者李毓康攝）

台北市府去年9月間，以毛男對幼兒有情節重大的不當對待行為，裁罰幼兒園60萬元，隔月（10月）1日更廢止幼兒設立許可，今年（2024年）3月12日發布行政調查結果，因顧慮可能違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，沒揭露幼兒園全名。

北市府此舉挨批動作慢半拍又沒到位，監察院認為北市府既已作成公布姓名及機構名稱的行政處分，幼兒園去年已停業，新聞稿卻不揭露幼兒園名稱，實有自相矛盾之處，更讓外界誤解《兒少法》變相包庇加害人，今年7月16日直接公布毛男與幼兒園全名。

監察院指稱，《兒少權法》保護被害兒少身分免於被識別而曝露隱私，防止造成二度傷害，但若因避免加害人持續侵害，媒體基於增進兒童及少年福利、維護公共利益，經行政機關依《兒少權法》邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議，認為有公開必要，不在此限。

監察院認為，如具有維護兒少最佳利益的公益目的，媒體仍可報導刑事案件當事人，權責機關可循相關機制逕予把關，監院並立案調查台北市府有無依法善盡調查及監督責任。

監院公布全名後，群情譁然，台北市長蔣萬安與前手柯文哲都為本案公開道歉，綠營民代狂批道歉不能了事，應把真相還給家長等，還有人到幼兒園舊址噴漆、開車衝撞大門洩憤，現址經營喊冤跟毛男母子無關。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

陳宗彥接受性招待遭南檢起訴　吳宗憲轟：監察院還在睡嗎？

陳宗彥接受性招待遭南檢起訴　吳宗憲轟：監察院還在睡嗎？

行政院前發言人陳宗彥於任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，昨遭台南地檢署起訴。國民黨立委吳宗憲怒批，「請問監察院還在睡嗎？還是又在上演裝睡的叫不醒？」近日南檢已經對陳宗彥的貪瀆案起訴了，反觀當初監察院對陳宗彥案的怠惰處理，再次揭示了監院在調查過程中的雙重標準與偏頗，淪為執政黨「東廠」已不是一天兩天，但他還是覺得痛心。

獨／洗錢大亨收押遭人「筆筒」砸頭

獨／洗錢大亨收押遭人「筆筒」砸頭

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　原調查監委沒定見：根據相關規定處理

監院重啟彈劾陳宗彥程序？　原調查監委沒定見：根據相關規定處理

毛畯珅侵犯6女童重判28年　理由曝光

毛畯珅侵犯6女童重判28年　理由曝光

快訊／盧正被控殺人「已伏法24年」　調查報告三發現曝「冤案」

快訊／盧正被控殺人「已伏法24年」　調查報告三發現曝「冤案」

關鍵字：

性侵幼兒園教保員監察院羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面