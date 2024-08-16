快訊／性侵6女童重判28年！幼兒園狼師毛畯珅出庭聆判　正面照曝

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

幼兒園狼師毛畯珅先前在母親經營的幼兒園擔任幼保員，但卻在短短2年間染指多名年幼女童，並持有多達600部幼童性影像，離譜情節引發社會輿論譁然。全案爆發後毛畯珅被羈押至今，今(16日)台北地院審理第一波起訴、性侵6童犯行，認定毛涉犯224罪、合併判刑28年。毛畯珅也出庭聆判，聽完判決結果後，隨即還押。

▲幼兒園狼師毛畯珅涉嫌性侵6女童，一審重判28年，今戒護出庭聆判。（圖／記者黃哲民攝）

毛畯珅出身幼教世家，本身畢業於大學社工系，2021年3月起在母親於北市信義區經營的幼兒園中擔任教保員，未料毛竟藉職務之便猥褻、甚至性侵女童，2022年間雖曾被質疑，但因查無實據而作罷，全案於2023年7月間一名女童反映遭毛男碰觸私處，家長震驚之餘報案，因此曝光。

台北市婦幼警察隊獲報後立即報請北檢指揮，並搜索幼兒園與毛男住家，查扣多達600多部幼童性影像，且粗估毛男至少染指20位女童。毛男到案後羈押禁見至今，北檢112年8月先針對毛男對6名女童涉犯加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌起訴。

今北院一審判決，認定毛男涉犯224罪，合併判刑28年。而羈押中的毛畯珅也在法警戒護下抵達北院聆判，毛今頂著平頭，戴著黑框眼鏡、口罩，一身黑衣、腳踩藍白拖現身，身影一派從容，在聽完宣判結果後，隨即還押。