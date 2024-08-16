狼師毛畯珅重判28年　北市提7措施強化安全「籲中央修法重罰」

▲北市教育局在首頁建立幼兒園不適任人員公告專區，讓不肖園所負責人及行為人無所遁形。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

北市培諾米達幼兒園性侵案一審判決今（16日）出爐，犯嫌毛畯珅合併判刑28年。台北市教育局今天發布七大措施，強調對性別事件零容忍，即日起接獲幼兒性侵通報立刻停職、停聘並從嚴重懲，並成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變，並在教育局首頁建立幼兒園不適任人員公告專區，也建議中央修法加重罰則以維護公共利益。

北市男子毛畯珅被指在母親開設的培諾米達幼兒園擔任教保員，卻涉染指多名幼童，一審判決今天出爐，毛畯珅性侵6童，台北地方法院認定毛嫌涉犯219罪，合併判刑28年。

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北市府今天也公布懲處，教育局時任業管副局長鄧進權自請處分通過申誡一次，承辦科長、督學、股長、輔導員等人也各處以相應的小過、申誡等處分；社會局家防中心也因督導疏失，對時任主任陳淑娟處以申誡一次。

北市教育局今天表示，對於性別事件零容忍，北市也會落實兒少保護精進措施，為全面防堵幼兒園性別事件，已經全面檢討並大幅強化相關安全措施，同時提出七大措施：

一、即日起接獲幼兒性侵通報立刻停職、停聘並從嚴重懲



教育局只要接獲幼兒性侵害事件通報，立即依幼兒教育及照顧法第28條及教保服務人員條例第17條於調查期間，命教保服務機構應予疑似行為人暫時停聘、停職或停止契約執行，經調查屬實，從嚴重懲，對園所最重廢止設立許可；對行為人解聘、免職或終止契約關係，且終身不得聘任、任用或進用為教保服務人員；對園所負責人處分不得擔任教保服務機構之負責人或財團法人幼兒園之董事或監察人，如因違法獲有不法利益者，將加重處罰。

二、成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變



成立社會局、教育局、警察局、衛生局等跨局處應變小組進行聯防通報及緊急應變，促成第一時間保全證據、查扣監視器畫面、減少被害人重複陳述、完備個管及諮商資源、懲處公告資訊相互勾稽等，並即時通報府級長官進行行政督導，確保性侵害事件不漏接。

三、建立涉及性別事件園所之預防性督導機制



北市教育局表示，將建立涉及性別事件園所之預防性督導機制，整合「教育局學前科、視導科及教保服務機構」，並同步啟動「預防性稽查、視導、督導」，針對涉及性別事件的機構，責成負責人與園長應落實性別事件防範相關措施，例如定期檢核機構內工作紀錄器、反針孔偵測等設施設備運作，定期查詢教保相關人員有無不適任情事。

四、建立幼兒園不適任人員公告專區



為能促進幼兒園不適任人員資訊更加公開透明，教育局指出，已在教育局網站首頁建置「幼兒園不適任人員公告專區」，未來涉及性別、違法對待事件者，如經北市認定委員會認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構，相關不適任行為人及其機構名稱均公告於此專區，讓不肖園所負責人及行為人無所遁形。

五、編列預算增加專責調查人力，並強化人員調查之專業知能



為提升調查效能及減輕同仁負擔，除編列預算增加專責稽查及調查人員外，另將邀請性平及調查法令專家學者授課，以強化人員調查專業、提升調查效率。

六、強化教保人員性別防治專業知能



教育局每年定期開設性別平等相關研習課程，亦鼓勵幼兒園自行開設性平相關課程，除原有規劃9場研習可供450人參訓，研習內容包括性別平等相關政策與法令、幼兒身體自主權之尊重與維護、幼兒園中的性別議題等。

七、建議中央修法加重罰則以維護公共利益



教育局表示，已行文教育部及衛福部，希望針對幼兒性別事件隱匿不報加重罰則並課予刑責、針對兒少權法第66及69條等保密條件例外審查原則建立等提出建議，希望中央修法並強化行政與司法機關合作，讓中央攜手與地方合作，為孩子打造更安全的就學環境。