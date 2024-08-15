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網購中元拜拜美食今天下單明天到　再推大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟代客普渡

大甲鎮瀾宮,宗教信仰,祭祀習俗,媽祖,拜拜,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲中元節即將來臨，家家戶戶忙起來準備豐盛供品祭拜好兄弟。（示意圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

本週日即將迎來中元節，泡麵、罐頭、飲料、餅乾等普渡供品採購進入高峰，民眾想省荷包又想拜得澎湃，電商平台最近大打日常囤貨食品促銷，其中有網購業者推出「隔日到貨」配送服務，今日下單最快明日送達，免出門就能備齊美味供品，同時也瞄準線上代拜商機，與人氣宮廟大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟合作推出中元普渡法會，以及為毛孩祈福的寵物普渡，雲端普渡有拜有保庇。

中元節倒數，家家戶戶開始為了普渡供品的採購忙碌起來，至於要拜什麼？東森購物網推出「必BUY拜好物」好康活動，集結米、泡麵、罐頭、飲料、餅乾等促銷特價，不用跑賣場，在線上即可輕鬆地一次採購齊全，指定品牌再加碼優惠東森幣擴折8%，此外集結多款超值拜拜箱，有期間限定款的人氣零食箱，也有適合小家庭、小資族不同需求組合的平安箱，像是包含必備澎派包、內附普渡旗的豪華箱，以及小小一箱吃喝通通有可以拜到好，讓生活忙碌的現代人不用花費大量的時間和精力，就能完成所有普渡儀式。

momo線上代客普渡（圖／momo提供）

▲網購業者攜手人氣宮廟大甲鎮瀾宮、霞海城隍廟推出中元普渡法會。（圖／momo提供）

抓緊最後時間辦普渡，今年momo再度與大甲鎮瀾宮攜手合作推出慶贊中元法會，8/16前提供補財補庫、祈福補運、淨化磁場等選擇，還有毛小孩普渡法會儀式，內含寵物普品組及金紙組，為家中的毛孩與浪浪們祈福。此外也首度與霞海城隍廟聯名祭出中元代客普渡專案，8/25前888元直接幫你組好供品辦到好。

命理老師主持的普渡法會也備受消費者青睞，例如雨揚老師親辦的大藏經普渡大法會，為轉運開運的好時機，從個人到全家大小不同客群皆能滿足，報名至8/19止；8/25前還有命運好好玩書珩專業命理老師辦理的2024龍王普渡法會，能增添福報祈求平安，無論是公司行號或個人都能選購。搶攻最後中元普渡商機，momo即日起至8/18網羅線上代客普渡、祭祖祈福商品、招財秘寶、除穢用品等3折起。

對於沒時間親自準備普渡的人，蝦皮購物也祭出線上宮廟代拜拜服務3折起優惠，包括鎮瀾宮2024甲辰年中元普渡報名，以及線上代辦寵物中元普渡，普渡結束後的供品將捐至流浪動物公益機構。另外，中元節即將來臨，還沒準備好款待好兄弟的美食嗎？「8.18 會員日」集結多款人氣美食打造「拜拜搶先備專區」，包括酥脆鹹甜的新竹名產福源花生醬蛋捲、古早味必吃零食海洋知家鱈魚風味紅片、原禾軒原味滴雞精，即日起至8/16提供「隔日到貨」服務，平日14點前下單，隔日即可取貨。

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