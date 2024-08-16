　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／罷免謝國樑成案！　國民黨轟「霸凌基隆市民」籲投不同意票

▲▼為感謝罷樑期間黨內仗義直言同志，基隆市長謝國樑特地宴請幾名雙北市議員表達感謝之意。國民黨秘書長黃健庭、新北市議員黃心華、台北市議員柳采葳等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

中選會今（16日）宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，將於10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。對此，國民黨表示，東岸商場相關訴訟市府迄今已三連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，但民進黨現在直接「不演了」積極推動罷免案，中選會應有的中立性更是廣遭質疑，不但傷害台灣民主，更形同霸凌基隆市民，國民黨深表遺憾。

國民黨指出，謝國樑上任後努力打拚市政，依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，東岸商場相關訴訟市府迄今已三連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，相信大多數市民不會認同罷免。面對綠營上下總動員組「罷免國家隊」打壓，國民黨呼籲基隆市民「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。

國民黨指出，民進黨從頭到尾積極參與基隆罷免案，不僅與公民團體合作推動。總統賴清德、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇更多次到基隆，「罷免國家隊」公然介入施壓，如今如此惡質的罷免成案，形同對台灣民主的再次傷害，令人遺憾。

國民黨說，這次基隆市長罷免案關係重大，民進黨策劃明年發動大罷免潮，想藉由罷免在野立委取得國會多數，讓綠營執政更能為所欲為，呼籲基隆市民出來投下不同意票，一同守住台灣頭，遏止惡意罷免歪風。

對於此次罷免案，中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7,913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3,137人，經查對後符合規定人數3萬6,909 人，不符合規定人數6,228人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。
 

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

分析／坐等民眾黨自爆　藍「護柯打珊」盼得小草青睞　

考選部公布114年國考期程　預定辦理20項考試「皆須經考試院會決定」

政治獻金風暴　黃國昌駁訪美避風頭

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

遭柯嗆「沒誠實申報」　藍再溫情喊話

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

賴清德PO領養狗狗照　蔡英文：恭喜斑斑獲得「中分頭爸爸」

更多熱門

相關新聞

快訊／謝國樑罷免案成立！　10月13日星期天舉行投票

快訊／謝國樑罷免案成立！　10月13日星期天舉行投票

中選會16日舉行委員會議，審查通過戴璟安領銜提出基隆市第19屆市長謝國樑罷免案，於今天宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於113年10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

陳宗彥遭起訴仍任大公司董事！　藍轟：監察院成涉黃官員的遮羞布

陳宗彥遭起訴仍任大公司董事！　藍轟：監察院成涉黃官員的遮羞布

72%民眾不滿藍委稱麟洋「中國人驕傲」　挑釁如「回教徒前吃豬肉」

72%民眾不滿藍委稱麟洋「中國人驕傲」　挑釁如「回教徒前吃豬肉」

葉元之投資概念讓全民免費看奧運　運動彩券盈餘撥5億買轉播權

葉元之投資概念讓全民免費看奧運　運動彩券盈餘撥5億買轉播權

黨產會追徵7.8億元敗訴　國民黨回應了！

黨產會追徵7.8億元敗訴　國民黨回應了！

關鍵字：

罷免謝國樑國民黨基隆

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面