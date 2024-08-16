快訊／罷免謝國樑成案！　國民黨轟「霸凌基隆市民」籲投不同意票

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會今（16日）宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，將於10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。對此，國民黨表示，東岸商場相關訴訟市府迄今已三連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，但民進黨現在直接「不演了」積極推動罷免案，中選會應有的中立性更是廣遭質疑，不但傷害台灣民主，更形同霸凌基隆市民，國民黨深表遺憾。

國民黨指出，謝國樑上任後努力打拚市政，依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，東岸商場相關訴訟市府迄今已三連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，相信大多數市民不會認同罷免。面對綠營上下總動員組「罷免國家隊」打壓，國民黨呼籲基隆市民「挺善良、反罷免」，支持謝國樑就請務必出來投「不同意票」，一同守護基隆未來。

國民黨指出，民進黨從頭到尾積極參與基隆罷免案，不僅與公民團體合作推動。總統賴清德、民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇更多次到基隆，「罷免國家隊」公然介入施壓，如今如此惡質的罷免成案，形同對台灣民主的再次傷害，令人遺憾。

國民黨說，這次基隆市長罷免案關係重大，民進黨策劃明年發動大罷免潮，想藉由罷免在野立委取得國會多數，讓綠營執政更能為所欲為，呼籲基隆市民出來投下不同意票，一同守住台灣頭，遏止惡意罷免歪風。

對於此次罷免案，中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7,913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3,137人，經查對後符合規定人數3萬6,909 人，不符合規定人數6,228人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

