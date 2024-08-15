黨內盼黃珊珊辭立委！柯文哲未否認：混亂時別再添亂　處分之後再處理

▲民眾黨主席柯文哲15日上午7時5分左右出門上班，接受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，民眾黨控會計師端木正漏報、誤報近2000萬，還擅自調節差額；但黨內出現追究時任競選總幹事黃珊珊、時任財務長李文宗的聲浪，使黃珊珊14日主動請辭中央委員，但黨內仍有聲音希望黃辭不分區立委。對此，柯文哲15日並未否認此事，僅說「混亂的時候就不要再添亂了」。

柯文哲15日上午7時5分左右離開家門，準備前往中央黨部上班，但一打開家門就對大批媒體直喊「你們要問什麼趕快問」，開放媒體受訪。

被問到會不會覺得被李文宗害慘了？柯文哲表示，事實真相還沒搞清楚，不要隨便就給人家安罪名。至於昨天發黨員信承認「識人不明」，是不是包括李文宗、端木正與立委黃珊珊？柯文哲說，其實民眾黨犯一個錯誤，就做帳還是要找會計人員、財政人員，不是找非專業的人，「有時候專業的事情，還是要相信專業」。

而端木正是誰向柯推薦？柯文哲回應，這也沒什麼推薦，因為端木長期以來就在黨裡面，「所以用他，我不覺得很奇怪。」中央黨部本來有一個長期在合作的會計師，但總統大選是臨時加出來的，所以就詢問黨內有無會計師，就這麼簡單，沒有什麼誰推薦。

媒體追問，黨內有聲音要黃珊珊辭不分區立委？柯文哲並未否認，僅說「這還要內部討論，通常是這樣，混亂的時候就不要再添亂了，先穩住陣腳，然後把事情先解決，這種處分的事，擺後面再來處理。」