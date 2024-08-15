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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

從柯文哲黨員信看「識人哲學」　黃揚明嘆：用人唯親注定是小黨

▲▼李文宗、柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

▲李文宗、柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實爭議延燒，昨日他發出黨內信，承認「識人不明、用人不當，自己責無旁貸」。對此，媒體人黃揚明今（15日）表示，從柯文哲談小黨用人，第三勢力人才挖掘是最大困境，目前來源常是脫離兩大黨、缺乏忠誠度的人，另種來源，就是決策者「人際關係」，而這次李文宗就是如此，政壇經歷全靠柯文哲。他認為，小黨若用人唯親、近讒遠諫，注定只會是小黨。

黃揚明於臉書表示，柯文哲14日發出黨員信，內文提及「我承認識人不明、用人不當」，但這句話出自一位投入政壇10年的政黨主席，實在很悲哀。

黃揚明表示，仔細回顧台灣第三勢力發展，人才挖掘、培育絕對是最大困境。在兩大黨結構成形後，有意、願意從政的人才，透過兩大黨的育才系統，例如青年組織、村里長系統、宮廟系統、百工百業、國會議會助理、選務助理等出道，是最常見的管道。

黃揚明說，大黨覺得好用、堪用、能用，而留住的人才，多半已經層層篩選，且大黨內有派系等次級團體，也成為舉才、留才的成熟體系。

黃揚明認為，但小黨進入政治領域，若要吸收「有經驗」、「有糧草」的人才，來源常是脫離兩大黨、或是被兩大黨淘汰的，品質參差不齊，且多半可能與小黨創黨理念不合、缺乏忠誠度、為個人政治生涯規劃、政治利益而加入，當小黨能量低到無利用價值時，自然可割可棄還可唾棄。而高虹安辦公室的案例殷鑑不遠。

接著，黃揚明指出，小黨的另一種人才來源，就是決策者的「人際關係」。如柯文哲此次政治獻金事件的主角之一，高中同學李文宗。在政界，能幫政治大咖當帳房的人，絕對要深藏不露。就像宋楚瑜若非當年興票案爆發，恐怕小姨子陳碧雲、機要秘書楊雲黛的角色不會浮上檯面。

黃揚明提到，李文宗結識柯文哲50年，政壇經歷全靠柯文哲，且相當高調，從市政顧問、市長辦公室主任到台北捷運公司董事長，再到這次擔任競辦財務長又與妹妹李文娟兼營引爆爭議的木可公司。

黃揚明說，柯文哲對「知心好友」過於安心，「木可公司」的經營模式若與競辦、民眾黨連結過強，本就會被質疑為黨營事業，但從柯文哲決策來看，他並不以為意。如今，李文宗兄妹面臨司法檢驗，兩人過關，柯文哲自然無恙，但若兩人出事，柯文哲恐怕也很難脫身。

「政治是一門專業」，黃揚明強調，小黨的人才培育有其結構性的弱勢，但若無法培養出專業政治幕僚、尊重專業意見，反而用人唯親、近讒遠諫的話，小黨注定只會是小黨。

▼柯文哲寄給全體黨員信件。（圖／民眾黨提供）

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